Long Xuyên trao Huy hiệu Đảng cho 119 đảng viên

Thường trực Đảng ủy phường Long Xuyên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi Lâm Quang Thi tri ân những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Long Xuyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Đảng bộ phường Long Xuyên có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGUYỄN HƯNG