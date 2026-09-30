Long Xuyên thăm, chúc thọ, mừng thọ hơn 2.100 người cao tuổi

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi thăm, mừng thọ cụ Lê Phú Hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thiện Tâm.

Đoàn đã đến thăm cụ Lê Phú Hội, sinh năm 1946, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang; cụ Nguyễn Thiện Tâm, sinh năm 1925, cùng ngụ khóm Bình Long 2 và cụ Nguyễn Thị Thiền, sinh năm 1922, ngụ khóm Bình Long 3.

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, trường thọ. Đồng thời, mong muốn các cụ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng địa phương.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên tổ chức các đoàn đến thăm, chúc thọ, mừng thọ tại nhà và tại văn phòng các khóm cho hơn 2.100 người cao tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi trên địa bàn phường.