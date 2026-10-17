Long Xuyên ra quân cao điểm, đặt mục tiêu kéo giảm 80% vụ trộm cắp tài sản

Lãnh đạo phường Long Xuyên động viên các lực lượng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Sáng 17/10, Công an phường Long Xuyên tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống ma túy và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong đợt cao điểm, Công an phường Long Xuyên phấn đấu kéo giảm 80% số vụ trộm cắp tài sản so với thời gian liền kề quý III/2026; tăng cường tuyên truyền, giáo dục các đối tượng nghiện ma túy, đang điều trị bằng thuốc thay thế, quản lý sau cai và người có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, không để phát sinh tình hình phức tạp về trật tự xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Quang Thi đề nghị các lực lượng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các khóm, phối hợp chặt chẽ với Công an phường, triển khai đợt cao điểm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Công an phường Long Xuyên ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an phường phối hợp lực lượng quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và trưởng các khóm duy trì tuần tra khép kín địa bàn; kịp thời xác minh, kiểm tra ma túy và xử lý đúng quy định đối với các trường hợp nghi vấn.

Bên cạnh đó, phường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các tổ chức liên quan trong vận động đoàn viên, hội viên, người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, khuyến khích thanh thiếu niên, học sinh, người lao động tích cực tố giác tội phạm.