Lực lượng Công an phường Long Xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Long Xuyên là địa bàn đô thị có mật độ dân cư đông, hoạt động thương mại, dịch vụ và giao thương sôi động. Bên cạnh thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước tình hình đó, Công an phường Long Xuyên xác định phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Lực lượng công an chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực công cộng, địa điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, nhất là vào ban đêm.

Trung tá Lê Văn Khánh, Phó trưởng Công an phường Long Xuyên cho biết đơn vị đề ra mục tiêu kéo giảm 80% số vụ trộm cắp tài sản so với thời gian liền kề quý III/2026; xử lý từ 1 - 2 điểm kho, bãi kinh doanh chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có hoặc tài sản không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ. Công an phường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bắt, xử lý vi phạm hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc từ 20 - 25 đối tượng liên quan đến ma túy.

Để thực hiện các mục tiêu này, đơn vị tập trung nhận diện, phân tích, dự báo tình hình, chủ động xây dựng phương án đấu tranh với từng loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, trộm cắp tài sản và ma túy. Công an phường rà soát, quản lý các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; đối tượng nghi vấn trộm cắp, cướp giật; người nghiện, người sau cai nghiện và các trường hợp có nguy cơ tái phạm. Những điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được đưa vào diện kiểm tra, quản lý.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Long Xuyên xảy ra 68 vụ tội phạm về trật tự xã hội liên quan đến 93 đối tượng, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 10,5%. Trong số này, Công an phường đã giải quyết 53 vụ, đạt 77,94%. Kết quả này cho thấy nỗ lực của lực lượng công an trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi, để giữ vững an ninh, trật tự, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể phường và khóm. Thời gian tới, lực lượng chức năng phường tiếp tục duy trì tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy.

Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Long Xuyên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên toàn địa bàn.