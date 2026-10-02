Long Xuyên phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 14% trở lên

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 2/10, UBND phường Long Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm 2026.

Qua đánh giá, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn phường được tăng cường và thực hiện đúng kế hoạch. Phường đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị khóm, trường học và hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận phường Long Xuyên đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính loại I.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 đạt nhiều kết quả tích cực: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,33%; tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đạt 30% theo yêu cầu; mức độ hài lòng của người dân khi giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 96,62%.

Từ nay đến cuối năm, cùng với mục tiêu tăng trưởng 14%, địa phương sẽ ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng theo Chỉ thị 13 của UBND tỉnh nhằm tạo diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp.