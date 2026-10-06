Long Xuyên ngập sâu sau mưa lớn kết hợp triều cường
Chiều 6/10, mưa lớn kéo dài hơn hai giờ, kết hợp triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, ngập sâu, giao thông gặp nhiều khó khăn. Cơn mưa bắt đầu khoảng 11 giờ 45 phút và kéo dài đến hơn 14 giờ mới giảm dần. Nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Hùng Vương, Yết Kiêu, Phạm Cự Lượng và Nguyễn Thái Học nối dài xảy ra ngập cục bộ.
Trong đó, các tuyến Trần Hưng Đạo, Hà Hoàng Hổ, Võ Thị Sáu và Phạm Cự Lượng ngập nặng. Có nơi nước dâng gần 1 mét, khiến nhiều phương tiện khó di chuyển, một số xe bị chết máy. Đến gần 15 giờ, mưa đã tạnh nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngập do nước rút chậm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, mực nước trên sông Hậu tại Long Xuyên và Rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới đang duy trì trên báo động 2. Triều cường có khả năng tiếp tục gây ngập tại các khu vực trũng thấp và một số khu vực đô thị, trong đó có phường Long Xuyên, Bình Đức và Mỹ Thới.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-long-xuyen-ngap-sau-sau-mua-lon-ket-hop-trieu-cuong-a498995.html