Long Xuyên hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Đại biểu tham dự buổi diễn tập chiến đấu phường Long Xuyên trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ", phường Long Xuyên đã làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện, xây dựng khu căn cứ chiến đấu và tổ chức thực hành các cuộc họp đúng nguyên tắc, cơ chế chỉ đạo.

Lực lượng Công an và Dân quân cơ động phường Long Xuyên thực hành xử lý tình huống giả định.

Phần thực binh xử lý tình huống giả định “Giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, biểu tình tại trụ sở UBND phường” được các lực lượng Công an, Dân quân cơ động phối hợp nhịp nhàng, sinh động và phù hợp với thực tiễn.

Dịp này, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh An Giang và phường Long Xuyên trao quà biểu dương các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh.