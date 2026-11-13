Long Xuyên được định hướng phát triển du lịch sông nước, kinh tế đêm

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, làm việc với UBND phường Long Xuyên về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 và nhiệm vụ những tháng cuối năm, định hướng năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý đất đai; rà soát, xử lý các vi phạm kéo dài và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Trong phát triển du lịch, dịch vụ, phường cần nghiên cứu khai thác không gian ven sông Hậu, phát triển du lịch sông nước, du thuyền và sản phẩm du lịch gắn với cù lao Mỹ Hòa Hưng. Đồng thời, đổi mới hoạt động chợ nổi, phát triển kinh tế đêm, dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, văn nghệ để thu hút du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Long Xuyên khuyến khích phát triển dịch vụ y tế tư nhân, mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, y học cộng đồng; nghiên cứu cơ chế cho thuê trụ sở, quỹ đất công dôi dư để thu hút đầu tư vào y tế, giáo dục chất lượng cao, hướng đến xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, không tội phạm.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, phường Long Xuyên có 7/9 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt hơn 24.352 tỉ đồng, tăng 14,28% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 16,63%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,81%.

Phường Long Xuyên kiến nghị tỉnh sớm ban hành Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2035; hỗ trợ vốn xây dựng công viên cây xanh và hoàn thiện tuyến kè còn lại để chỉnh trang đô thị.