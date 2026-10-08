Long Xuyên đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu UBND tỉnh giao

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Rạng dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và nghị quyết HĐND phường.

Phường thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu UBND tỉnh giao; 8/12 chỉ tiêu nghị quyết HĐND phường; 7/12 chỉ tiêu theo tiến độ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường. Đến ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 55,989 tỷ đồng, bằng 78,68% kế hoạch vốn; khối lượng giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn đạt 97,61%.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Võ Thị Xuân Kiều và Chủ tịch UBND phường Đoàn Thị Hương Hà trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch năm 2026, tập trung thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Phường cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi trao giải cho 3 cá nhân xuất sắc.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.