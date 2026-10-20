Long Xuyên đặt hàng 2 nhiệm vụ khoa học, công nghệ phục vụ quản lý

Hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Chiều 20-10, UBND phường Long Xuyên và Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) ký biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số.

Đáng chú ý, UBND phường Long Xuyên đặt hàng Trường Đại học An Giang thực hiện 2 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; nhiệm vụ thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung tích hợp AI phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, phường đặt hàng tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức.

Hai bên cũng định hướng hợp tác phát triển các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chia sẻ tiềm lực khoa học, công nghệ.