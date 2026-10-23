Long Xuyên báo cáo kết quả vận hành chính quyền hai cấp, ứng phó biến đổi khí hậu

Đoàn khảo sát làm việc với phường Long Xuyên.

Chiều 22/10, đoàn công tác Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến khảo sát về việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại phường Long Xuyên. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên Lâm Quang Thi tiếp đoàn.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường Long Xuyên từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy ổn định, bảo đảm hoạt động liên tục, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Sau sắp xếp, tổng số khóm trên địa bàn phường giảm từ 48 khóm xuống còn 38 khóm, từ 29 trường học giảm còn 14 trường.

Phường thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng quy định, tham gia vệ sinh môi trường và giám sát, phản ánh hành vi xả rác không đúng nơi quy định.

Địa phương cũng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai; theo dõi cảnh báo nguy cơ sạt lở, đề xuất giải pháp hạn chế thiệt hại; phối hợp tập huấn nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu, nâng cao năng lực phòng ngừa và xử lý sự cố tại cơ sở.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Viện Thông tin khoa học đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Qua khảo sát, đoàn công tác đánh giá cao sự lãnh đạo, quản lý của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân; sự chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa ngập úng, sạt lở, bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng trước những tác động ngày càng phức tạp của thời tiết cực đoan.

Thông qua hoạt động khảo sát, đoàn công tác có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở cơ sở. Những ý kiến trao đổi tại địa phương cũng góp phần làm rõ mối liên hệ giữa nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp với nhiệm vụ phát triển đô thị bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân trong tình hình mới.