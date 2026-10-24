Long Vũ tiết lộ truyền thống 'khó đỡ' của gia đình

Mới đây, đoàn phim Án mạng Karaoke đã có buổi ra mắt tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả thủ đô. Rất nhiều diễn viên, người nổi tiếng cũng đã có mặt trên thảm đỏ để chúc mừng cho Vân Dung, Thanh Sơn và ê kíp của bộ phim.

Vân Dung và con trai Long Vũ với màn đi thảm đỏ độc lạ khiến khán giả thích thú.

Thu Quỳnh đến chúc mừng Thanh Sơn với vai diễn điện ảnh tiếp theo.

Diễn viên Quỳnh Lý hồi hộp khi được gặp khán giả thủ đô.

Tạ Lâm gây bất ngờ với vai diễn đặc biệt trong phim.

Diễn viên Khánh Ly.

Diễn viên Thương Cin tái ngộ diễn viên Chí Huy trên thảm đỏ.

Ê kíp phim "Mùa Hè năm ấy" hội tụ tại thảm đỏ.

Tại buổi giao lưu sau suất chiếu, Long Vũ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ phản ứng trước "cảnh nóng" giữa mẹ mình và Thanh Sơn trên màn ảnh rộng. Trước đó, cả Vân Dung và Thanh Sơn đều tò mò về phản ứng của người thân khi xem phân cảnh này. Đứng cạnh mẹ và đàn anh trên sân khấu, Long Vũ tỏ ra khá bối rối. Anh hài hước cho biết mình có cảm giác “đóng băng đầu óc”, thậm chí nổi da gà khi chứng kiến màn hóa thân của mẹ. Nam diễn viên còn trực tiếp tái hiện biểu cảm che miệng, ngửa mặt như thể vẫn chưa hết bất ngờ. Trước sự ngượng ngùng của con trai, Vân Dung lập tức "chữa cháy" bằng câu nói hài hước: “Cháu nó còn bé! Chưa đến tuổi trưởng thành!”, khiến cả khán phòng bật cười.

Tiếp lời mẹ, Long Vũ hóm hỉnh quay sang nói với Thanh Sơn và bóc mẽ luôn năng khiếu âm nhạc ngoài đời thực của gia đình mình: "Mặc dù 24 rồi nhưng mà tâm hồn vẫn còn ngây thơ quá anh ạ. Với cả hôm nay, sau phim này, con mới thấy mẹ tự tin sử dụng giọng hát của mình đấy ạ". Khi nghệ sĩ Vân Dung ngạc nhiên hỏi lại "Thế à?", Long Vũ liền tiết lộ: "Không, nhưng mà nói thật, bởi vì nhà em, mọi người thông cảm, là có gen di truyền là rất sợ hát, vì chênh và phô, đó là gen đi vào trong máu nhà em rồi". Ngay lập tức, nghệ sĩ Vân Dung tự hào khẳng định thêm: "Gia đình truyền thống hát phô!". Màn tung hứng tự nhiên của hai mẹ con trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Long Vũ khiến mẹ "đứng hình" vì dám "khui" bí mật của cả gia đình trước khán giả.

Cũng tại buổi công chiếu, diễn viên Hoàng Yến dành nhiều lời chia sẻ về vai diễn bà Thủy của người bạn thân Vân Dung. Gắn bó gần 30 năm, nữ diễn viên cho biết, đây là lần đầu tiên chị thấy bạn mình quyến rũ và thể hiện khí chất mạnh mẽ đến vậy trên màn ảnh. Bên cạnh Vân Dung, Thanh Sơn cũng nhận được lời khen khi đảm nhận vai Trực, nhân vật có ngoại hình gai góc, tâm lý phức tạp, khác với hình tượng lịch lãm quen thuộc của nam diễn viên trên truyền hình. Hoàng Yến nhận xét, đây là nét mới đáng chú ý và khuyến khích anh tiếp tục phát huy.