Tình khúc bản Gió là bộ phim truyền hình mới của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Quỳnh Châu, Thừa Tuấn Anh, Đình Tú, Long Vũ, Thanh Tâm, Khánh Ly, Mạnh Hưng, NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Bùi Bài Bình...

Lấy bối cảnh vùng cao Tây Bắc, bộ phim mở ra câu chuyện về cái chết bí ẩn của một cán bộ kiểm lâm hai năm trước. Họa Mi (Quỳnh Châu thủ vai) tìm đến bản Gió để làm sáng tỏ bi kịch của cha, từng bước khám phá những góc khuất của bản làng và một âm mưu đang đe dọa khu rừng thiêng.

Bên cạnh yếu tố điều tra và tình cảm, bộ phim gợi mở những vấn đề về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với di sản cha ông.

Phân cảnh trong phim "Tình khúc bản Gió".

Những trải nghiệm khi hóa thân vào nhân vật

Sau khi ghi dấu ấn qua Cách em 1 milimet và Dưới ô cửa sáng đèn, Quỳnh Châu được đạo diễn Trịnh Lê Phong “chọn mặt gửi vàng” với vai Họa Mi, một cô gái tốt nghiệp thạc sĩ ngành truyền thông báo chí. Ẩn sau vẻ ngoài lý trí, mạnh mẽ là một nhân vật giàu tình cảm, mang nhiều day dứt nhưng ít khi bộc lộ.

Tại họp báo ra mắt phim, Quỳnh Châu cho biết, cô đặc biệt yêu thích cách kể chuyện, phương pháp làm phim và tư duy sáng tạo của đạo diễn Trịnh Lê Phong.

Sau vai Hoàng Đình Quý trong Không thời gian, Thừa Tuấn Anh tiếp tục hóa thân thành nhân vật người dân tộc thiểu số. Anh đảm nhận vai Tả, một thanh niên người Dao đỏ, con trai trưởng bản, đồng thời là người quản lý homestay.

Thừa Tuấn Anh xem việc được đạo diễn trao cơ hội là sự may mắn và niềm vinh dự. Với nam diễn viên, điều quan trọng nhất là tìm ra "tính người" của nhân vật và truyền tải được điều đó đến khán giả.

Quá trình chuẩn bị vai diễn giúp Thừa Tuấn Anh hiểu thêm về văn hóa người Dao đỏ. Đặc biệt, chiếc khăn anh mang trên vai trong buổi họp báo gắn liền với tạo hình nhân vật đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu làm phim, trở thành biểu tượng của niềm tự hào và sự trân trọng cơ hội hóa thân thành người Dao đỏ trên màn ảnh.

Ê kíp sản xuất và dàn diễn viên tại họp báo ra mắt bộ phim truyền hình "Tình khúc bản Gió" ngày 27/11/2026, tại Hà Nội.

Diễn viên trẻ trân trọng từng cơ hội làm nghề

Thanh Tâm (sinh năm 2005, sinh viên trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) tiếp tục thử sức trên màn ảnh nhỏ sau bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn.

Lần này, nữ diễn viên đảm nhận vai Yến, một cô gái sống cảm tính, cố chấp và dễ bị thao túng. Thanh Tâm cho biết, nhân vật có nhiều khác biệt so với bản thân ngoài đời, đồng thời mang đến cho cô những khoảnh khắc xúc động trong quá trình diễn xuất.

Long Vũ đảm nhận vai Lía, người em thân thiết với Tả, có tính cách vui vẻ, lanh lợi và sống tình cảm. Tại họp báo, nam diễn viên cho biết, bản thân không kén chọn vai diễn, luôn trân trọng mọi cơ hội được trao và nỗ lực bằng 200% sức lực để mang đến cho khán giả những thước phim chất lượng.

Trong khi đó, Đình Tú rời hình tượng “soái ca” quen thuộc để đảm nhận vai Khang, một người đàn ông lịch thiệp nhưng nhiều tính toán. Mạnh Hưng tiếp tục đảm nhận vai phản diện, còn NSƯT Võ Hoài Nam hóa thân thành một “ông trùm” tâm cơ, tàn nhẫn.

Bộ phim Tình khúc bản Gió sẽ lên sóng vào lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV3 trong tháng 12/2026.