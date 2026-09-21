Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc)

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đầu tiên tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có Phó Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Mậu Quân, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trùng Khánh Vương Văn, Người đứng đầu Chính quyền các quận, huyện Du Trung, Vạn Châu, Vu Khê thuộc Trùng Khánh, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, quận huyện, đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên. Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đảo của các Tổng Lãnh sự, quyền Tổng Lãnh sự các nước và ngoại giao đoàn tại Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên.

Về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh, cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ thời khắc lịch sử đó, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy gian nan, nhưng cũng hết sức vẻ vang đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc Đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Theo Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long, ngày nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng. Năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD; vốn FDI thực hiện đạt mức kỷ lục 27,6 tỷ USD.

Đi cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường, với mục tiêu xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững, lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng chí Tổng Lãnh sự cho biết thêm.

Về đối ngoại, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Tổng Lãnh sự cho biết, thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực với nhiều chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026 đã góp phần quan trọng củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc bắt đầu triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14. Quan hệ Việt - Trung duy trì đà phát triển tích cực, các cơ chế giao lưu, đối thoại về ngoại giao, an ninh, quốc phòng được củng cố và tăng cường, thể hiện tin cậy chính trị cao. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hạ tầng tăng trưởng mạnh mẽ, có nhiều đột phá mới. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Về quan hệ Việt Nam - Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh, cùng với đà phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước Việt - Trung, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên cũng có những bước phát triển nổi bật. Các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, từ trao đổi đoàn bộ ngành, địa phương đến hợp tác kinh tế thương mại, từ khoa học công nghệ đến dịch vụ, cơ sở hạ tầng, từ văn hóa giáo dục đến du lịch, giao lưu nhân dân…

Chỉ trong chưa đầy một năm qua, đã có 12 đoàn từ cấp Thứ trưởng hoặc Lãnh đạo tỉnh, thành trở lên của Việt Nam tới thăm Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên.

Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên trong ASEAN, với điểm sáng tập trung vào hợp tác về logistics, nông sản, công nghiệp chế biến, điện tử, ô tô, vật liệu mới và chuỗi cung ứng. Số lượng du khách và lưu học sinh Việt Nam tới Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên cũng tăng lên đáng kể

Đồng chí Hoàng Mậu Quân, Phó Thị trưởng Trùng Khánh (Trung Quốc) phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Tại cuộc hội kiến trước Lễ kỷ niệm và trong phát biểu chính thức, đồng chí Hoàng Mậu Quân, Phó Thị trưởng Trùng Khánh, thay mặt Chính quyền và nhân dân Trùng Khánh chúc mừng ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong hơn 80 năm qua.

Đồng chí Phó Thị trưởng Trùng Khánh khẳng định, hợp tác hữu nghị giữa Trùng Khánh và Việt Nam ngày càng sâu sắc, thiết thực, đạt nhiều thành quả, tuyến vận tải dựa trên Hành lang thương mại đường bộ đường biển mới được kết nối thuận lợi.

Đồng chí Hoàng Mậu Quân cũng đánh giá cao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh từ khi khai trương tháng 10/2025 đã nỗ lực hành động, tích cực xây dựng nhịp cầu hữu nghị, khơi thông kênh hợp tác, thúc đẩy Trùng Khánh và Việt Nam tăng cường hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Phó Thị trưởng Hoàng Mậu Quân đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt, định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung - Việt nói chung, Trùng Khánh và Việt Nam nói riêng, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo 6 phương hướng hợp tác lớn sẽ có thêm những điểm sáng thực chất, đóng góp cho sự nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long và đồng chí Hoàng Mậu Quân nâng ly chúc mừng tại sự kiện. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Trong không khí hữu nghị, các khách mời đã cùng tham quan Khu triển lãm Tranh sơn mài, Quầy hàng Việt Nam, thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng những món ăn như nem, phở v.v… mang đậm hương vị Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)