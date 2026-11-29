Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, phát biểu chỉ đạo; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trân trọng đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm; Thượng tướng Đặng Hồng Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng truyền thống chúc mừng Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tri ân sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đi trước; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý chí và quyết tâm tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trình bày diễn văn khai mạc.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí đại biểu đã đến dự, động viên lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; đồng thời trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Đặc biệt, dịp này, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã vinh dự được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đây là niềm vinh dự, tự hào của CBCS Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nói riêng cũng như toàn lực lượng.

Báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục đưa tin về sự kiện quan trọng này.