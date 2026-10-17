Long Thành kết nối đa hướng, sức bật liên vùng - Bài3: Vượt sông, kết nối cao tốc mở rộng cửa ngõ sân bay

Nối từ TP.HCM và khu vực cảng biển

Trong hệ thống giao thông đang được nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư quanh sân bay Long Thành, các công trình kết nối giữa TPHCM và Đồng Nai giữ vai trò quan trọng. Thay vì tập trung phương tiện vào một số trục hiện hữu, định hướng mới là mở thêm các hướng vượt sông, kết nối cao tốc và hình thành những hành lang vận tải liên vùng.

Cầu Cát Lái dự kiến mở thêm hướng kết nối từ TPHCM sang Đồng Nai và sân bay Long Thành. Ảnh: Phối cảnh minh họa.

Một trong những dự án đang được chuẩn bị là cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình, khu vực giáp ranh giữa TPHCM và TP Đồng Nai.

Theo UBND TP Đồng Nai, dự án có tổng chiều dài khoảng 828m, điểm đầu trên Quốc lộ 51 thuộc xã Phước Thái, TP Đồng Nai và điểm cuối thuộc phường Phú Mỹ, TPHCM. Cầu vượt dự kiến rộng 18,5m, gồm 4 làn xe, tuổi thọ thiết kế 100 năm. Phần đường trong phạm vi nút giao cũng được cải tạo, mở rộng mặt đường mỗi bên khoảng 1,5m.

Toàn bộ dự án dự kiến sử dụng ngân sách TPHCM, bao gồm cả phần cầu và đường dẫn nằm trên địa bàn Đồng Nai. Phương án này cho thấy việc đầu tư hạ tầng giữa hai địa phương đang được tính toán theo nhu cầu lưu thông thực tế thay vì giới hạn bởi địa giới hành chính.

Nút giao Phước Bình nằm trên khu vực có mật độ xe tải, xe container và phương tiện vận chuyển hàng hóa lớn, phục vụ các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển. Khi công trình được đầu tư, năng lực thông hành tại khu vực này sẽ được cải thiện, đồng thời hỗ trợ kết nối Quốc lộ 51 với các trục giao thông hướng về sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng được xác định là hai công trình có khả năng mở thêm các hướng lưu thông giữa TPHCM và Đồng Nai.

Cầu Cát Lái dự kiến nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, TPHCM, vượt sông Đồng Nai và kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai. Công trình được nghiên cứu với quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Khi hình thành, cầu Cát Lái không chỉ thay thế dần vai trò của phà Cát Lái mà còn tạo một hướng lưu thông mới từ khu vực phía Đông TPHCM sang Đồng Nai. Từ đây, phương tiện có thể tiếp cận hệ thống cao tốc, các trung tâm logistics và tiếp tục di chuyển về khu vực sân bay Long Thành.

Trong khi đó, cầu Long Hưng cùng tuyến đường kết nối dài khoảng 9,8km dự kiến nối khu vực phường Long Phước, TPHCM với xã An Phước, TP Đồng Nai. Công trình này tạo thêm một hướng đi từ TPHCM sang Đồng Nai, đồng thời kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến giao thông trong khu vực Long Thành.

Việc bổ sung các cầu và trục kết nối mới có ý nghĩa đáng kể đối với tổ chức giao thông liên vùng. Khi các dự án được triển khai đồng bộ, phương tiện từ TPHCM sang Đồng Nai sẽ có thêm lựa chọn, giảm sự phụ thuộc vào một số tuyến hiện hữu như Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đối với sân bay Long Thành, đây là lớp hạ tầng kết nối ở phạm vi rộng hơn, phục vụ nhu cầu đi lại không chỉ của hành khách mà còn của hoạt động logistics, vận chuyển hàng hóa giữa sân bay, các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển.

Đường sắt kết nối sân bay

Bên cạnh các tuyến đường bộ, sân bay Long Thành được định hướng kết nối bằng nhiều tuyến đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách khối lượng lớn trong dài hạn.

Nhiều tuyến đường sắt đang được nghiên cứu để kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: Phối cảnh minh họa.

Hiện sân bay được quy hoạch kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên kéo dài. TPHCM cũng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu kéo dài Metro số 3 từ khu vực Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ đến sân bay Long Thành.

Trong đó, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 46,44km, kết nối khu vực ga Thủ Thiêm, TPHCM với Đồng Nai. Tuyến dự kiến có tốc độ tối đa 120km/giờ, công suất gần 47.000 hành khách/giờ; khi khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành dự kiến hơn 30 phút.

Metro số 1 cũng được nghiên cứu kéo dài từ Suối Tiên qua Đồng Nai đến sân bay Long Thành, với chiều dài khoảng 43,5km. Nếu được triển khai, tuyến sẽ hình thành trục vận tải công cộng xuyên vùng, kết nối trực tiếp mạng lưới metro TPHCM với sân bay.

Đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 82km và được quy hoạch bố trí một nhà ga tại khu vực sân bay Long Thành. Các ga đường sắt tốc độ cao, Metro số 1 kéo dài và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ tạo thành cụm đầu mối đường sắt phục vụ trung chuyển hành khách.

Ở hướng phía Nam, TPHCM đang nghiên cứu kéo dài Metro số 3 từ Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ đến sân bay Long Thành. Nếu được triển khai, tuyến sẽ bổ sung thêm hướng tiếp cận sân bay bằng đường sắt từ khu vực ven biển, công nghiệp và cảng biển.

Với các phương án trên, mạng lưới đường sắt kết nối sân bay Long Thành được định hướng theo nhiều hướng, từ trung tâm TPHCM, Đồng Nai đến khu vực ven biển và mạng lưới đường sắt quốc gia.

Bổ sung 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay

Trong khi các dự án đường sắt cần thời gian đầu tư dài hơn, hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt được chuẩn bị để bổ sung khả năng tiếp cận sân bay ngay trong giai đoạn đầu khai thác.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gồm 5 tuyến nội thành và 11 tuyến liên tỉnh.

Đồng Nai dự kiến tổ chức 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và các khu vực lân cận. Ảnh: DK

Năm tuyến nội thành dự kiến xuất phát từ phường Bình Phước, Khu du lịch núi Chứa Chan, phường Tân Phú, Bến xe Biên Hòa và khu vực phà Cát Lái. Chiều dài các tuyến dao động từ khoảng 30 đến 115km.

Đối với mạng lưới liên tỉnh, các tuyến được tính toán kết nối sân bay với nhiều đầu mối vận tải tại TPHCM và khu vực lân cận như Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe Bình Dương, Bến xe Vũng Tàu, Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Bàu Bàng, Bến xe buýt Quận 8 và Bến xe Miền Tây.

Một số tuyến khác dự kiến kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Phước Hải - Long Hải và Phước Bửu - Hồ Tràm.

Việc tổ chức các tuyến xe buýt theo nhiều hướng sẽ giúp hành khách từ các đô thị, bến xe và trung tâm du lịch có thêm phương án tiếp cận sân bay bằng vận tải công cộng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân hoặc ô tô hợp đồng.

Từ những cây cầu mới vượt sông Đồng Nai, các tuyến đường sắt và các tuyến xe buýt, hệ thống kết nối sân bay Long Thành đang được chuẩn bị ở phạm vi rộng hơn khu vực cửa ngõ sân bay. Đây là những dự án dành cho giai đoạn tiếp theo, khi nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và trung chuyển hành khách qua Long Thành tăng lên cùng quá trình khai thác sân bay.

Khi từng tuyến giao thông được đưa vào sử dụng, sân bay Long Thành sẽ có thêm các hướng tiếp cận từ trung tâm TPHCM, khu vực ven biển, các đô thị công nghiệp và đầu mối cảng biển của vùng Đông Nam Bộ.