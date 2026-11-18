Ngày 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng đoàn công tác Trung ương đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu phố Thanh Bình, phường Long Thành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: TTXVN

Tại ngày hội, ông Lê Minh Trí đánh giá phường Long Thành giữ vị trí quan trọng trong không gian phát triển mới của địa phương. Nằm liền kề khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án liên kết vùng như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt tốc độ cao cùng hệ thống đường vành đai kết nối TP HCM, địa bàn đang đứng trước thời cơ lớn để phát triển logistics, thương mại, dịch vụ hàng không và đô thị công nghệ cao.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho rằng sự phát triển không chỉ đo đếm bằng quy mô công trình mà phải thể hiện qua chất lượng sống, cơ hội việc làm, y tế, giáo dục và mức độ thụ hưởng của người dân. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, địa phương sẽ đối mặt các thách thức về quản lý dân cư đa vùng miền, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và duy trì tính gắn kết cộng đồng.

Trước bối cảnh trên, ông Lê Minh Trí đề nghị chính quyền và Mặt trận Tổ quốc địa phương chủ động tuyên truyền, giúp người dân nâng cao trình độ nghề và kỹ năng lao động để kịp thời tiếp cận việc làm, dịch vụ mới. Song song đó, cơ sở cần tiếp tục chăm lo an sinh cho các hộ khó khăn, phát huy tinh thần tự quản và thực hiện nghiêm phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Phường Long Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, có diện tích hơn 130 km² với quy mô dân số trên 93.000 người. Riêng khu phố Thanh Bình hiện có 3.233 hộ (gần 11.000 nhân khẩu). Đến năm 2026, toàn khu phố chỉ còn một hộ nghèo, trên 90% lao động có việc làm và 100% hộ dân có nhà kiên cố, sử dụng điện lưới, nước sạch cùng phương tiện nghe nhìn.