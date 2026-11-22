Ngày Văn hoá Việt Nam

Bộ phim được giới thiệu trong chương trình “Hẹn với phim Việt” của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Tác phẩm ra mắt nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, được xây dựng từ kịch bản của nhà văn Văn Lê, từng đoạt giải Nhất cuộc thi viết về 1.000 năm Thăng Long.

Lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du, bộ phim kể về mối duyên giữa Tố Như (Quách Ngọc Ngoan) và ca nữ Cầm (Nhật Kim Anh). Từ cuộc gặp gỡ tình cờ thuở trẻ, hai con người gắn bó qua nhiều năm tháng nhưng rồi phải chia lìa bởi những biến động của thời cuộc.

Bộ phim khắc họa cuộc đời bể dâu của kỹ nữ tên Cầm. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều năm sau tái ngộ, Tố Như đau xót chứng kiến cuộc đời nhiều truân chuyên của người xưa. Qua câu chuyện tình buồn, tác phẩm khắc họa thân phận con người trước những biến thiên lịch sử, đồng thời gửi gắm nỗi niềm cảm thương của Nguyễn Du đối với những kiếp người tài hoa nhưng bạc mệnh.

Một trong những điểm nhấn của phim là sự đầu tư về bối cảnh, phục trang và hình ảnh nhằm tái hiện không gian Thăng Long xưa. Những khuôn hình giàu chất thơ, cùng diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan và Nhật Kim Anh, góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện.

Phim kể về mối duyên giữa Tố Như (Quách Ngọc Ngoan) và ca nữ Cầm (Nhật Kim Anh). Ảnh: Chụp màn hình

“Long thành cầm giả ca” từng giành Cánh diều Vàng năm 2010 ở hai hạng mục Phim truyện nhựa xuất sắc và Kịch bản xuất sắc.

Tại các liên hoan phim, Nhật Kim Anh được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ nhất, trong khi Quách Ngọc Ngoan giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII.

Việc phát sóng trở lại bộ phim không chỉ tạo cơ hội để khán giả thưởng thức một tác phẩm điện ảnh từng ghi dấu ấn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật gắn với Thăng Long - Hà Nội.