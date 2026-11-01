Long Sơn PIC (PXL) báo lãi hơn 956,6 triệu đồng trong 9 tháng đầu năm

Doanh thu giảm, lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động tài chính

CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC, mã ck: PXL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, trong quý III/2026, Long Sơn PIC ghi nhận doanh thu 1,76 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm từ 2,2 tỷ đồng về 1,5 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp cũng sụt giảm mạnh từ 542,2 triệu đồng về 211,2 triệu đồng.

Trong khi đó, doanh thu tài chính đạt 12,9 tỷ đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,4% lùi về mức 12,74 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, giá vốn, PXL báo lãi sau thuế quý III của Long Sơn PIC đạt 201 triệu đồng, giảm 19,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Long Sơn PIC ghi nhận doanh thu 7,77 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 956,6 triệu đồng, tăng 79,7%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 113,53 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1,26 tỷ đồng, tăng 13%. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Long Sơn PIC đã hoàn thành 75,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, doanh thu mới thực hiện được một phần nhỏ so với mục tiêu 113,53 tỷ đồng đề ra.

Dòng tiền kinh doanh chuyển âm 146 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính 9 tháng của Long Sơn PIC là diễn biến dòng tiền.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 145,78 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận dòng tiền dương 731,16 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, dòng tiền từ hoạt động đầu tư ghi nhận dương 142,55 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính không có biến động đáng kể.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Long Sơn PIC đạt 1.810,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,3%, tương ứng 5,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 933,8 tỷ đồng, chiếm 51,58% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt 447,6 tỷ đồng, tương đương 24,73% tổng tài sản. Đối với tài sản dở dang dài hạn, Long Sơn PIC ghi nhận 88 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng so với mức 72,7 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, riêng dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn chiếm 75,8 tỷ đồng, tăng từ 60,4 tỷ đồng đầu năm.