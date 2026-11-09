Long Phú tăng cường giải quyết kiến nghị của dân

Người dân phường Long Phú nêu kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, UBND phường.

Chủ động lắng nghe tiếng nói của dân

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Đảng ủy phường Long Phú xác định đối thoại với nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên.

Từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU về tổ chức hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân năm 2026. Hội nghị được tổ chức định kỳ hằng quý, gắn với địa bàn các khóm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống. Qua đối thoại, các cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải trình và đề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Phú Đặng Văn Nê cho biết địa phương duy trì tổ chức đối thoại, tiếp công dân định kỳ, đồng thời tổ chức tiếp dân đột xuất khi phát sinh vụ việc nổi cộm. Đảng ủy chú trọng chuyển từ chờ người dân đến cơ quan công quyền sang chủ động đến với dân. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo UBND phường và các ngành liên quan giúp nâng cao trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc, khó khăn, vướng mắc của người dân.

Tại hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân quý II/2026 tổ chức ngày 7/7/2026, phường Long Phú tiếp nhận 8 ý kiến, với 10 nội dung. Người dân đề nghị xây dựng khu vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, quan tâm phí bảo hiểm y tế, tổ chức chúc thọ người cao tuổi; đồng thời phản ánh thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Các ý kiến được ghi nhận, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, xử lý.

Rõ trách nhiệm, theo sát kết quả

Sau mỗi hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy ban hành thông báo kết luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả xử lý trong 10 ngày làm việc, đồng thời thông tin đến nhân dân. Nhờ đó, kiến nghị sau khi tiếp nhận được xác định đầu mối phụ trách và thời hạn giải quyết.

Tại hội nghị quý II/2026, người dân phản ánh thời gian giải quyết thủ tục hành chính còn chậm. Tiếp thu ý kiến, tại Thông báo kết luận số 20-TB/VPĐU, ngày 7/7/2026, Bí thư Đảng ủy phường Long Phú yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công phường nâng cao chất lượng phục vụ, sắp xếp công việc hợp lý, giải quyết thủ tục nhanh chóng, kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Phú, cho biết sau khi tiếp nhận kết luận của Đảng ủy, trung tâm triển khai nội dung chỉ đạo đến từng cán bộ, công chức, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị chú trọng nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, thái độ giao tiếp; đồng thời tiếp tục lắng nghe phản ánh để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong phục vụ người dân.

Việc tiếp thu, xử lý kiến nghị được thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong đời sống. Bà Hồ Thị Thúy, ngụ tổ 4, khóm Long Quới A, phản ánh đèn đường tại khu tái định cư, khu C, đường dẫn cầu Tân An thường đến khoảng 19 giờ mới bật. Cây xanh che khuất ánh sáng khiến việc đi lại vào buổi tối gặp khó khăn. Tiếp nhận phản ánh, UBND phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị vận hành kiểm tra, điều chỉnh giờ chiếu sáng.

Bà Thúy cho biết: “Trước đây, đèn đường thường bật trễ, việc đi lại vào buổi tối của người dân gặp không ít khó khăn. Sau khi phản ánh, chính quyền địa phương đã quan tâm kiểm tra và điều chỉnh lại giờ chiếu sáng. Tôi thấy ý kiến của mình được lắng nghe, tiếp thu và giải quyết đến nơi đến chốn”.

Từ khâu lắng nghe đến phân công, đôn đốc và theo dõi kết quả, phường Long Phú đang từng bước gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với việc giải quyết kiến nghị của người dân, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn phường không xảy ra khiếu kiện đông người, vụ việc kéo dài, phức tạp.

Theo ông Đặng Văn Nê, thời gian tới, Đảng ủy phường Long Phú tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đa dạng hóa hình thức tiếp dân, tăng cường đối thoại tại khu dân cư; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận phản ánh, theo dõi từng vụ việc. Địa phương chú trọng phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và công khai kết quả để nhân dân giám sát.