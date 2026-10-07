Long Phú 1: Tăng tốc từ những gói thầu then chốt

Sau quá trình tái triển khai với yêu cầu xử lý đồng thời nhiều phần việc phức tạp, Dự án NMNĐ Long Phú 1 đang ghi nhận những chuyển động rõ nét trên công trường. Trong đó, việc hoàn tất lựa chọn nhà thầu và ký kết liên tiếp các gói thầu quan trọng trên đường găng đang tạo điều kiện để dự án tổ chức thi công đồng bộ, kiểm soát các mốc tiến độ phía trước.

Chỉ trong vài ngày giữa tháng 9, Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện lực Dầu khí Long Phú 1 đã ký kết hai hợp đồng quan trọng là T24 và T19. Đây đều là những gói thầu có mối liên hệ trực tiếp với các hệ thống công nghệ của nhà máy và được xác định có ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ chung.

Gỡ từng nút thắt trên đường găng

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 ký hợp đồng gói thầu T19 bao gồm cung cấp vật tư, thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống vận chuyển than cho nhà máy.

Đây là một cấu phần quan trọng trong chuỗi công nghệ của nhà máy, đảm nhiệm việc tiếp nhận, vận chuyển và cấp nhiên liệu cho các tổ máy. Bởi vậy, việc T19 được đưa vào triển khai không chỉ bổ sung thêm một hạng mục thi công trên công trường mà còn tạo điều kiện để hoàn thiện đồng bộ chuỗi công nghệ phục vụ vận hành nhà máy.

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Tại lễ ký kết, ông Hà Đình Niên, Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 nhấn mạnh, T19 là gói thầu đặc thù, liên quan trực tiếp đến hệ thống công nghệ quan trọng và nằm trên đường găng tiến độ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhà thầu là phải nhanh chóng triển khai sau khi hợp đồng có hiệu lực, tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA và các nhà thầu liên quan, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Trước đó, Ban QLDA đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói T24. Gói thầu thực hiện các công việc cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp chạy thử hệ thống nước làm mát. Các hạng mục chính gồm cửa nhận nước và trạm bơm, nhà điện trạm bơm, kênh xả và cửa xả. Đây là nhóm công trình có mối liên hệ trực tiếp với hệ thống nước làm mát của nhà máy, đồng thời liên kết với nhiều hạng mục khác trong quá trình kiểm tra, chạy thử và đưa nhà máy vào vận hành.

T24 cũng được xác định là gói thầu nằm trên đường găng tiến độ. Vì vậy, việc ký kết hợp đồng đồng nghĩa với việc một nhóm công việc quan trọng đã chuyển từ khâu lựa chọn nhà thầu sang giai đoạn tổ chức thực hiện trên công trường.

Hai hợp đồng được ký trong thời gian ngắn cho thấy cách tiếp cận mới trong tổ chức triển khai NMNĐ Long Phú 1: tập trung xử lý các gói thầu có tính quyết định đến tiến độ, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Ban QLDA và các nhà thầu ngay từ đầu để hạn chế phát sinh điểm nghẽn trong các giai đoạn tiếp theo.

Từ ký kết sang tổ chức thi công

Điểm đáng chú ý của T19 và T24 không chỉ nằm ở việc hoàn tất lựa chọn nhà thầu, mà còn ở yêu cầu tổ chức đồng bộ nhiều khâu từ cung cấp thiết bị, xây dựng, lắp đặt đến giám sát và phối hợp chạy thử.

Điều này đặt ra yêu cầu cao về khả năng tổ chức và phối hợp trên công trường. Một hạng mục hoàn thành đúng tiến độ nhưng thiếu sự đồng bộ với hệ thống liên quan vẫn có thể ảnh hưởng đến các bước tiếp theo. Vì vậy, cùng với việc ký hợp đồng, Ban QLDA đang yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, vật lực và phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa công việc vào guồng ngay từ đầu.

Đây cũng là logic xuyên suốt trong quá trình tái triển khai Dự án Long Phú 1. Sau thời gian dài gián đoạn, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã lựa chọn phương án phân tách phần việc còn lại thành các gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu và từng bước hoàn thành dự án. Nhiều gói thầu quan trọng đã được ký kết hoặc đang hoàn tất lựa chọn nhà thầu, dự án đang chuyển sang giai đoạn triển khai đồng loạt các công việc thiết kế, mua sắm và thi công.

Trong bối cảnh đó, việc T24 và T19 lần lượt được đưa vào triển khai có ý nghĩa như những mắt xích được nối thêm trên đường găng. Khi các hạng mục quan trọng cùng được triển khai, khả năng phối hợp giữa các hệ thống và nhà thầu cũng có điều kiện được tổ chức theo một kế hoạch thống nhất hơn.

Tạo nền cho chặng tăng tốc

Long Phú 1 là dự án có quy mô lớn, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW. Sau khi được tái triển khai từ đầu năm 2025, dự án đang bước sang giai đoạn cần sự phối hợp cao giữa thiết kế, mua sắm, xây lắp và hoàn thiện các hệ thống công nghệ.

Long Phú 1 đẩy nhanh tiến độ các gói thầu quan trọng

Mục tiêu được PETROVIETNAM đặt ra là đưa Tổ máy số 1 vào vận hành thương mại trong năm 2027, tiếp tục triển khai Tổ máy số 2 theo tiến độ tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tiến độ của từng gói thầu không thể tách rời tiến độ chung. Đặc biệt, các gói nằm trên đường găng phải được tổ chức triển khai theo tinh thần ưu tiên, khẩn trương và đồng bộ.

Việc ký kết T24 và T19 vì vậy có thể xem là những bước chuyển quan trọng của dự án trong giai đoạn hiện nay. Một bên tập trung vào hệ thống nước làm mát, một bên đảm nhiệm hệ thống vận chuyển nhiên liệu; cả hai đều là những cấu phần cần thiết để hình thành chuỗi công nghệ hoàn chỉnh của nhà máy.

Chặng đường phía trước vẫn đòi hỏi sự quyết liệt trong điều hành, phối hợp và kiểm soát tiến độ. Nhưng với việc các gói thầu then chốt liên tiếp được ký kết và chuyển sang triển khai, Dự án NMNĐ Long Phú 1 đang có thêm nền tảng để bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thiện nhà máy và đưa nguồn điện mới vào hệ thống.

Hai hợp đồng được ký trong thời gian ngắn cho thấy cách tiếp cận mới trong tổ chức triển khai NMNĐ Long Phú 1: tập trung vào các gói thầu có tính quyết định đến tiến độ; tăng cường phối hợp giữa Ban QLDA và các nhà thầu ngay từ đầu để hạn chế phát sinh điểm nghẽn trong các giai đoạn tiếp theo.