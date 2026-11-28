Cổng Nhân đạo số Quốc gia (nhandaosoquocgia.org.vn) ra đời

Ngày 23/11/2026, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Nhân đạo số quốc gia đã chính thức ra mắt. Lần đầu tiên Việt Nam có một hạ tầng số quốc gia cho hoạt động nhân đạo - nói vui là “số hóa” lòng nhân ái - nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của các hoạt động nhân đạo thông qua ứng dụng công nghệ số.

Cổng Nhân đạo số Quốc gia ra đời, mở ra một chuẩn mực nhân đạo mới: Minh bạch và bền vững. Ảnh: Internet

Người Việt vốn giàu lòng ái. Tinh thần “Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách” được người dân thể hiện bằng rất nhiều hình thức dưới tên gọi “Từ thiện”. Tuy nhiên, các hoạt động nhân đạo vận hành theo cách truyền thống ngày càng cho thấy không còn phù hợp với thời đại, thậm chí đầy rủi ro, bất trắc.

Việc ra mắt Cổng Nhân đạo số Quốc gia là bước chuyển từ làm từ thiện theo cảm xúc sang thực hiện nhân đạo có “quản trị” theo hệ thống. Kỳ vọng của tổ chức này là kết nối đúng người, đúng lúc dựa trên cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất giữa các chương trình và nguồn lực xã hội với tổ chức, cá nhân cần trợ giúp,

Sự kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia khôi phục và duy trì niềm tin của nhân dân với việc làm từ thiện vốn mang nhiều tai tiếng vừa qua do không minh bạch trong sao kê, tình trạng cứu trợ chồng chéo hoặc bỏ sót do vòng vèo qua nhiều khâu trung gian... Đồng thời, cơ chế phân quyền bảo mật mới còn giúp giữ kín thông tin cá nhân của người thụ hưởng.

Dấu ấn của "liên minh" công nghệ và tài chính

Điểm nổi bật của mô hình này là sự chung tay của các doanh nghiệp công nghệ và định chế tài chính hàng đầu nước ta. Họ mang đến chương trình không chỉ giá trị vật chất mà là công nghệ lõi và hạ tầng số – chiếc “cần câu lợi hại” của họ.

Có thể thấy rõ dấu ấn này qua sự tham gia của Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX – thuộc GTEL, Bộ Công an) trong vai trò đơn vị trực tiếp nghiên cứu, xây dựng nền tảng.

Đồng hành còn có sự nhập cuộc của các định chế tài chính như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Đặc biệt, việc tham gia phát triển Cổng Nhân đạo số quốc gia của Tập đoàn Sovico là việc làm nối tiếp những sáng kiến ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng mà Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và các cộng sự đã triển khai trong những năm qua. Tại lễ ra mắt, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các cộng sự đã trực tiếp giới thiệu nền tảng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu.

Với định hướng phát triển Chợ Nhân đạo số và các giải pháp tài chính số cho sinh kế trong giai đoạn tiếp theo, nền tảng này sẽ giúp người nghèo, người khuyết tật hay đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận trực tiếp với nguồn hàng thiết yếu và vốn sản xuất. Khi đó, doanh nghiệp không chỉ là nhà tài trợ, mà trở thành đối tác cung ứng giải pháp giúp người yếu thế tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Điểm nổi bật của mô hình này là sự chung tay của các doanh nghiệp công nghệ và định chế tài chính hàng đầu nước ta. Ảnh: Internet

Nhân đạo ngày nay đã trở thành một hệ sinh thái, nơi mỗi người đều có thể “yên tậm” trở thành một mắt xích của sự tử tế, chỉ bằng một cú click, bởi đã có sự “bảo chứng” của cả một hệ thống đứng sau, đó là Cổng Nhân đạo số Quốc gia - nơi đánh dấu bước chuyển mình từ phương thức cứu trợ truyền thống sang hệ sinh thái nhân đạo số với sự chung tay kiến tạo hạ tầng từ các doanh nghiệp công nghệ và tài chính.