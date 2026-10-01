Lông mi thưa, dễ gãy rụng: 4 bí quyết giúp hàng mi trông dày và khỏe hơn

Lông mi không chỉ giúp đôi mắt sâu, có điểm nhấn hơn mà còn có vai trò bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn và các tác nhân bên ngoài. Tuy nhiên, việc trang điểm mắt thường xuyên, tẩy trang không đúng cách, dụi mắt có thể khiến cho lông mi yếu và dễ gãy rụng.

Để có một hàng mi trông dày và khỏe một cách tự nhiên, bạn hãy tham khảo một số bí quyết dưới đây.

Làm sạch vùng mắt nhẹ nhàng

Một trong những bước quan trọng để bảo vệ lông mi là làm sạch vùng mắt đúng cách. Mascara, eyeliner và các sản phẩm trang điểm nếu lưu lại quá lâu có thể khiến lông mi trở nên khô, cứng và dễ gãy.

Nên dùng nước tẩy trang chuyên dụng dàng cho vùng mắt để không làm ảnh hưởng đến lông mi. Ảnh minh họa

Để bảo vệ mắt và lông mi của mình, khi tẩy trang bạn nên sử dụng các sản phẩm dành riêng cho vùng mắt. Bạn hãy cho nước tẩy trang vào bông rồi đắp nhẹ lên mí mắt trong vài giây để lớp trang điểm mềm hơn. Tiếp đó bạn hãy lau nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh hoặc kéo mi vì điều này có thể khiến các sợi mi bị rụng.

Hạn chế dụi mắt và kéo lông mi

Nhiều người thường có thói quen dụi mắt mà không biết rằng điều này có thể tạo ra lực ma sát đáng kể lên vùng da mí mắt và hàng mi. Nếu bạn thường xuyên dụi mắt hoặc dùng tay kéo lông mi thì các sợi mi sẽ dễ gãy rụng hơn.

Nếu cảm thấy mắt khó chịu, bạn nên tìm nguyên nhân và cách xử lý cho phù hợp thay vì dùng tay dụi mắt. Lưu ý, nếu chạm lên mắt, bạn hãy rửa tay thật sạch để hạn chế đưa bụi bẩn và vi khuẩn vào chính đôi mắt của mình.

Bạn nên hạn chế dụi mắt để tránh làm rụng mi. Ảnh minh họa

Cẩn thận khi dùng dụng cụ uốn mi

Uốn mi sẽ giúp hàng mi cong và tạo cảm giác đôi mắt to, sáng hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng dụng cụ uốn mi quá mạnh hoặc uốn mi sau khi chuốt mascara thì có thể làm tăng nguy cơ gãy mi.

Chính vì vậy, nếu sử dụng các dụng cụ uốn mi, bạn nên thao tác nhẹ nhàng, tránh kẹp quá sát chân mi và không dùng lực quá mạnh. Bên cạnh đó, dụng cụ uốn mi cũng cần được vệ sinh thường xuyên để hạn chế tích tụ mỹ phẩm và bụi bẩn.

Lựa chọn sản phẩm dưỡng mi phù hợp

Để giúp hàng lông mi trở nên dài và dày hơn, nhiều chị em thường sử dụng các loại dưỡng mi. Trên thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm được quảng cáo với công dụng dưỡng và hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của lông mi. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với vùng da quanh mắt.

Hãy chọn các sản phẩm dưỡng mi phù hợp. Ảnh minh họa

Chính vì vậy, nếu sử dụng các sản phẩm dưỡng mi, bạn nên lựa chọn loại có nguồn gốc rõ ràng, đọc kỹ thành phần và hướng dẫn trước khi dùng. Không nên tự ý bôi các nguyên liệu chưa được kiểm chứng hoặc sản phẩm không dành cho vùng mắt lên sát chân mi.

Vùng mắt rất nhạy cảm, vì vậy nếu mắt xuất hiện tình trạng đỏ, ngứa, sưng, đau hoặc kích ứng sau khi dùng các sản phẩm dưỡng mi, bạn hãy ngừng sử dụng và theo dõi tình trạng hoặc đến gặp bác sĩ để kiểm tra.