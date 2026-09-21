‘Long mạch’ giúp Idico đón sóng FDI

Mới đây, Tổng công ty Idico – CTCP tổ chức lễ động thổ KCN Tân Phước 1 tại tỉnh Đồng Tháp. Khu công nghiệp này có quy mô 470ha, bao gồm hơn 360ha đất công nghiệp có thể cho thuê, 55ha nhà xưởng xây sẵn, được kỳ vọng thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp.

Việc triển khai khu công nghiệp mới của Idico diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh tích cực. Quý II/2026, Idico ghi nhận doanh thu thuần 2.270 tỷ đồng, tăng gần 29%, lợi nhuận sau thuế 663 tỷ đồng, tăng đột biến gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, Idico đạt doanh thu 3.756 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 20% lên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ghi nhận một lần từ tiền cho thuê đất đóng vai trò là động lực chính, với 45ha được cho thuê, tăng 60%, đem về 1.190 tỷ đồng doanh thu, tăng 43% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Idico. Ảnh: SHS.

Nhịp tăng trưởng mảng bất động sản khu công nghiệp của Idico diễn ra khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng mạnh. 8 tháng đầu năm 2026, số liệu của Bộ Tài chính cho biết, vốn FDI thực hiện đạt đến 17,25 tỷ USD, là mức giải ngân cao nhất trong vòng 5 năm qua, trong khi vốn đăng ký cấp mới tăng gần gấp đôi lên 21,7 tỷ USD.

Thiết lập lợi thế

Bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp được dự báo không chỉ khiến bức tranh thu hút FDI tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay mà còn mở ra làn sóng thu hút vốn FDI mới từ nhu cầu dịch chuyển địa điểm đầu tư.

Tận dụng lợi thế này, hàng loạt dự án bất động sản khu công nghiệp đã và đang được triển khai và lên kế hoạch triển khai bởi các chủ đầu tư trong nước và cả quốc tế, có thể kể đến như Kinh Bắc, Viglacera, Hòa Phát, WHA.

Tuy nhiên, dường như Idico đang là doanh nghiệp hưởng lợi sớm hơn từ làn sóng FDI so với các đối thủ cạnh tranh. Bởi, xét trên kết quả kinh doanh nửa đầu 2026, trong khi Idico có lợi nhuận tăng trưởng mạnh, không ít doanh nghiệp chứng kiến đà giảm lợi nhuận lên tới trên dưới 80%.

Theo Chứng khoán SHS, lợi thế của Idico nằm ở hệ sinh thái bất động sản khu công nghiệp được thiết kế đa ngành tích hợp giữa năng lượng và bất động sản, qua đó hỗ trợ hệ sinh thái khu công nghiệp.

Đặc biệt, nguồn điện sạch được doanh nghiệp chuẩn bị sẵn để phục vụ nhà đầu tư thứ cấp. Bên cạnh 2 nhà máy thủy điện tại Bình Phước và Quảng Nam, từ năm 2024, Idico thông qua một công ty con để triển khai hàng loạt dự án điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp.

Hiện, doanh nghiệp sở hữu tổng công suất điện mặt trời áp mái là 13MW, dự kiến nâng tổng công suất lên 33 – 43MW trong 2026 và 100MW đến năm 2040.

KCN Idico Vinh Quang được Idico thiết kế theo hướng khu công nghiệp sinh thái. Ảnh: DN.

Ngoài ra, hệ sinh thái khu công nghiệp của Idico còn có KCN Vinh Quang mới được triển khai đầu năm 2026, quy mô giai đoạn 1 là hơn 226ha, vốn đầu tư 3.550 tỷ dồng. KCN Vinh Quang được Idico xây dựng với tiêu chí khu công nghiệp sinh thái, bao gồm hạ tầng xử lý chất thải dùng chung, bố trí diện tích cây xanh và thiết kế hỗ trợ cộng sinh công nghiệp.

Khu công nghiệp sinh thái không chỉ là câu chuyện truyền thông. Theo bà Nguyễn Trâm Anh, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), mục tiêu cao nhất của khu công nghiệp sinh thái là nâng cao hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp, dễ thấy nhất là các mô hình cộng sinh công nghiệp đem lại lợi ích chung như tiết giảm tài nguyên, giảm chi phí xử lý chất thải.

Song song với chiến lược khu công nghiệp sinh thái, nguồn quỹ đất sạch với quy mô lớn tại các vị trí chiến lược và bức tranh tài chính lành mạnh với tổng nợ vay ít hơn tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, qua đó giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành các hạng mục và đạt lợi thế trong cuộc đua thu hút “đại bàng” đến khu công nghiệp.

Với những lợi thế nói trên, Chứng khoán Shinhan kỳ vọng, Idico dự kiến có thể cho thuê khoảng 105ha đất khu công nghiệp trong năm 2026, qua đó đưa doanh thu lên gần 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lên 2.440 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 3,5% trên nền cao năm 2025.