Long Lu: 'Chấn thương nhắc tôi rằng mình vẫn là một người bình thường'

Trần Phi Hoàng Long góp công lớn vào cuộc lội ngược dòng của Hanoi Buffaloes trước Saigon Heat. (Ảnh: VBA)

Quan trọng nhất, anh đạt chỉ số +/- là +30, cao nhất trong số tất cả các cầu thủ trên sân.

Chỉ số +/- đo hiệu số điểm của đội trong toàn bộ thời gian một cầu thủ có mặt trên sân. Điều này đồng nghĩa, trong hơn 28 phút có Long thi đấu, Hanoi Buffaloes ghi nhiều hơn Saigon Heat tới 30 điểm. Anh vượt qua cả Cầu thủ xuất sắc nhất trận Adonnecy Joshua Bramah (+26), cho thấy đóng góp rõ rệt của cầu thủ này vào lối chơi và thành tích chung của đội.

Năm rebound tấn công chính là năm tình huống Long giành lại bóng sau khi đồng đội ném trượt, qua đó tạo thêm cơ hội ghi điểm cho các ngòi nổ xung quanh. Rebound - bắt bóng bật bảng là phần việc đòi hỏi va chạm và sức bật, hai yếu tố mà một cầu thủ vừa trải qua phẫu thuật dây chằng thường e dè nhất.

Nhân Dân điện tử đã có cuộc trò chuyện với cầu thủ Trần Phi Hoàng Long về quãng thời gian vượt qua chấn thương, và cách cầu thủ trẻ này trở lại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), cũng như thi đấu bùng nổ trong màu áo Hanoi Buffaloes.

Trần Phi Hoàng Long - cầu thủ sinh năm 2002 trong màu áo Hanoi Buffaloes. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phóng viên: Long vừa trở lại tập luyện cùng đội sau thời gian dài điều trị. Ngày đầu tiên quay lại, cảm giác của em thế nào?

Trần Phi Hoàng Long:Ngày đầu quay lại, đội chưa hội đủ quân, các ngoại binh chưa về, vẫn còn nhiều quân xanh, nên em lên tập khá sớm. Thời điểm đó, tính từ lúc mổ đến khi trở lại sân mới được khoảng sáu tháng.

Em rất vui và hào hứng, nhưng thời điểm đầu trở lại cũng tương đối khó khăn. Do ngừng thi đấu một thời gian dài, em gần như mất hết cảm giác bóng và phải làm lại từ đầu. Thậm chí, em phải thay đổi gần như toàn bộ lối chơi để có thể thi đấu ổn định trở lại. Đó có lẽ là thách thức lớn nhất.

Phóng viên: Trong thời gian điều trị chấn thương, em có lo lắng nhiều không?

Trần Phi Hoàng Long: Nhiều người bảo sau khi mổ dây chằng thường mang tâm lý e ngại, rén chân, sợ va chạm, nhưng may mắn em không bị cảm giác ấy. Nhưng buồn thì có.

Theo kế hoạch năm ngoái, ước mơ của em là được thi đấu, và em khá chắc mình sẽ được chọn. Nhưng vì chấn thương hôm ấy, mọi dự tính gần như tan biến hết. Em cũng từng có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc. Có thời điểm, em không còn là người mà tất cả thường thấy trên mạng xã hội hay ngoài sân. Rất may, em có người thân bên cạnh luôn ủng hộ, hỗ trợ. Điều đó giúp em nhanh chóng vượt qua và làm lại từ đầu.

Phóng viên: Mọi người xung quanh, khi ấy, đã giúp đỡ em như thế nào?

Trần Phi Hoàng Long: Về mặt thể chất, đầu tiên em phải cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn và A.T Sports Therapy. Em theo anh ấy được khoảng hai năm, từ trước khi chấn thương cho đến khi mổ xong, cũng như hỗ trợ em toàn bộ, từ giai đoạn tập trước mổ, đến sau mổ, rồi trị liệu, tập đi lại như một đứa trẻ. Nhờ vậy, em mới ra sân thi đấu được như hôm nay.

Về mặt tinh thần, ở giai đoạn em gần như muốn buông xuôi, bên cạnh em là ba mẹ. Thực tế, ba mẹ em không ủng hộ con trai theo bóng rổ từ nhỏ. Cả nhà không ai theo thể thao, ai cũng kinh doanh hay làm những công việc khác. Thế nhưng, từ bé em đã đam mê bóng rổ. Nên dù không được ủng hộ, em vẫn tìm mọi cách để được chơi, và cố gắng để ba mẹ không phiền lòng. Đến khi lớn, bố mẹ cũng hiểu rằng em đã có thể tự lo cho mình.

Em nhớ mãi thời gian mới xuất viện. Đêm đến, hết thuốc tê, đau đến mức không ngủ được. Em phải tự chống nạng xuống nhà lấy nước. Lúc ấy khoảng 2 giờ 30 phút sáng, phòng bố mẹ vẫn sáng đèn. Mẹ đang ngồi trên giường khóc. Trong bếp, bố đang hút thuốc. Suốt cả cuộc đời, em chưa từng thấy ông khóc, và đó là lần đầu tiên. Em hiểu cả hai đã cố gắng đến mức nào. Bố vốn hay đi công tác, nhưng thời gian đó đã ở nhà rất lâu để chăm sóc em. Ngay cả việc sinh hoạt hằng ngày, em cũng phải nhờ người giúp để không ảnh hưởng đến vết mổ.

Ngoài ba mẹ, còn có bạn gái. Thẳng thắn mà nói, ở cả vai trò một người con lẫn một người bạn trai, em từng chưa làm tốt. Chỉ đến khi gặp chấn thương, em mới nhận ra những người thật sự ở lại bên mình. Đó là những người em trân trọng nhất.

Trần Phi Hoàng Long thi đấu đầy tự tin ở chung kết VBA 2026. (Ảnh: VBA)

Phóng viên: Người ta thường nói qua chấn thương, cầu thủ sẽ rút ra được nhiều bài học. Với em, đó là gì?

Trần Phi Hoàng Long: Anh Đinh Thanh Tâm từng nói: "Be hungry, be humble". Nghĩa là bạn phải luôn khát khao tìm kiếm cơ hội, nhưng luôn giữ được sự khiêm nhường.

Trước đây, anh Tâm là người anh lớn, nhưng em chưa có dịp trò chuyện, tâm sự. Đến năm nay, sau chấn thương, quay lại tập luyện, em muốn tìm những tấm gương tốt để học theo, và anh Tâm là một hình mẫu như vậy. Em bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Như lần thi đấu sân khách ở bán kết, em được xếp ở chung phòng, và anh Tâm đã cho em nhiều lời khuyên hữu ích, thúc đẩy em cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chấn thương nhắc em rằng mình vẫn là con người bình thường, nên phải giữ đôi chân dưới mặt đất. Trước đây, em luôn nghĩ mình đủ khỏe, không bao giờ ngờ mình sẽ chấn thương. Giờ, em nhận ra bản thân cần khiêm nhường và từ tốn hơn.

Sau tất cả, với em, chấn thương này là điều cần thiết.

Long Lu và những người đồng đội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phóng viên: Trưởng thành từ bóng rổ Hà Nội, em thấy con đường phát triển của mình thuận lợi hay khó khăn gì?

Trần Phi Hoàng Long: Em nghĩ ai cũng có khó khăn riêng. Nhà em không có điều kiện để cho em học trung tâm. Lúc bé, em gần như không chơi với các bạn cùng tuổi. Lúc chơi bóng rổ năm lớp 6, em thường chơi với các anh lớp trên, có khi cả các chú. Có những ngày em về nhà với mặt đầy máu do va chạm khi chơi bóng. Thế nhưng, em vẫn đam mê, vẫn tập luyện, để mỗi ngày tiến bộ thêm một chút.

Dù khó khăn, em thấy bản thân cũng may mắn, vì Hà Nội là nơi bóng rổ phát triển rất nhanh. Đó cũng là điều khiến em nhận ra mình có nhiều cơ hội và điều kiện hơn rất nhiều người, nên càng phải trân trọng.

Trước đây, em từng nghĩ mình không giỏi bóng rổ, chỉ hợp với những giải bán chuyên. Nhưng khi em nghỉ, đội đầu tiên liên hệ lại là đội tuyển bóng rổ Hà Nội, để thi đấu giải vô địch quốc gia. Được khoác chiếc áo Hà Nội, đại diện cho nơi mình sinh ra và lớn lên, với em đã là niềm vui, niềm tự hào. Em từng nghĩ cầu thủ trẻ ra sân thường sẽ lép vế so với đàn anh, nhưng chính giải vô địch quốc gia dạy em điều ngược lại.

Đến khi trở lại VBA, em được ban huấn luyện Hanoi Buffaloes tin tưởng. Em từng lo mình quay lại sẽ không ổn, nghĩ rằng bản thân không hợp với giải đấu này. Nhưng em nhận ra môi trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất để một cầu thủ phát triển. Về đúng nơi được tin dùng, em bắt đầu đi lên, dù chưa trọn vẹn vì sau đó gặp chấn thương đứt dây chằng.

Phóng viên: Nhiều bạn trẻ trong nước chơi bóng rổ, dù cũng rất đam mê, nhưng không thể theo con đường chuyên nghiệp. Theo em, điều gì đã cản bước họ?

Trần Phi Hoàng Long: Thực tế, bóng rổ không dành cho tất cả mọi người. Từ bé em đã nhận ra để chơi chuyên nghiệp cần ba yếu tố. Chăm chỉ là điều bắt buộc, bên cạnh tài năng. Và nếu có được cả hai thì cũng phải có yếu tố may mắn đi kèm. Nếu thiếu tài năng, bạn phải nỗ lực gấp nhiều lần. Mẹ em dạy rằng ông trời không phụ ai, bạn cứ chăm chỉ thì cơ hội và may mắn sẽ tới.

Nhưng bóng rổ bây giờ khó hơn ngày xưa rất nhiều, vì tính cạnh tranh và đào thải cao hơn. Trước đây, cầu thủ trẻ muốn vào đội dễ hơn. Giờ đây, nếu năm nay bạn thể hiện không tốt, năm sau có thể bị loại ngay. Không chỉ ở VBA, bạn còn phải thi đấu tốt ở giải vô địch quốc gia hay các giải bán chuyên, giống như tự xây một bản lý lịch để các câu lạc bộ để mắt và ký hợp đồng.

Đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp cũng phải hy sinh rất nhiều thời gian. Cả những ngày lễ, khi mọi người được nghỉ bên gia đình, bạn vẫn phải ở sân, dù muốn hay không. Nếu không, sẽ có những người khác luyện tập chăm chỉ hơn, sẵn sàng thay thế vị trí của bạn.

Sự nỗ lực và quyết tâm của Long được thể hiện trong từng pha bóng ở vòng chung kết VBA 2026. (Ảnh: VBA)

Phóng viên: Theo em, cầu thủ Việt Nam có thể sống và làm giàu từ bóng rổ không?

Trần Phi Hoàng Long: Em nghĩ là chưa. Mức lương bóng rổ tùy thuộc vào năng lực của cầu thủ. Nếu thi đấu tốt, năm sau có thể được mức lương cao hơn. Nó đủ để duy trì cuộc sống bình thường, nhưng để làm giàu thì vẫn rất khó.

Em cũng từng tự hỏi bản thân nhiều lần, từ năm nhất đại học. Hồi đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng đến năm cuối đại học, mọi thứ bắt đầu khác. Nếu em vẫn thể hiện tốt và có mức lương đủ lo cho cuộc sống và gia đình, em vẫn quyết tâm theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Nhưng bóng rổ là môn đào thải khủng khiếp, nên nếu một ngày có người nào đó giành lấy vị trí của mình, em cũng sẽ phải chấp nhận.

Phóng viên: Sắp tới, em đặt mục tiêu gì cho chặng đường phía trước?

Trần Phi Hoàng Long: Em nghĩ bản thân mình có thể cống hiến thêm khoảng 10 năm nữa. Ở đội Hanoi Buffaloes, anh Tâm đã 36 tuổi vẫn thi đấu bình thường, nên tuổi nghề còn tùy mỗi người. Bộ môn nào cũng vậy, luôn có quãng thời gian đỉnh cao phong độ rồi đi xuống.

Về mục tiêu, từ năm lớp 6, sau khi đạt một vài danh hiệu nhỏ ở các giải không chuyên, em đã ước mơ được khoác áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Em từng được gọi lên đội U18, nhưng giờ vẫn đang cố gắng để được triệu tập. Nhiều người gặp chấn thương là suy sụp tinh thần, còn vượt qua giai đoạn ấy em cảm thấy nhẹ nhõm. Em tự tin vào bản thân, và sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều để hướng tới một vị trí ở kỳ SEA Games 34 tới.

Phóng viên: Cảm ơn Long, chúc em thi đấu tốt và sớm hoàn thành giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia!

Ngày 27/9 tới, Hanoi Buffaloes sẽ tái đấu Saigon Heat tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Trần Phi Hoàng Long và đồng đội sẽ có thêm một cơ hội nữa để bảo vệ ngôi vô địch trước đối thủ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.