Long lanh ánh mắt trẻ em Cao Bồ

Trong ngày Tạp chí Gia đình Việt Nam trở lại Cao Bồ với chương trình “Cùng em đến trường” năm 2026, những gương mặt học trò làm sáng lên một buổi mưa dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh.

Ngày Tạp chí Gia đình Việt Nam trở lại Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang, mưa giăng khắp nơi, mây xuống thấp đến nỗi những dãy núi bao quanh xã lúc ẩn, lúc hiện. Qua một khúc quanh, sương vừa thưa để lộ màu xanh sẫm của đồi chè Shan tuyết, đi thêm một đoạn đã thấy màn mưa che mờ những thửa ruộng bậc thang vừa xong vụ gặt. Dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, những nếp nhà của người Dao nép vào sườn núi.

Từ những nếp nhà ấy, đường đến lớp của nhiều em là một quãng dài. Cao Bồ có gần 800 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở.

Địa bàn chia cắt, đường đi xa từng khiến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cao Bồ gặp khó khăn trong việc duy trì sĩ số.

Ở Trường Mầm non Cao Bồ, những em nhỏ vừa háo hức, vừa lạ lẫm khi có đoàn đến thăm trường.

Giữa những thùng quà xếp phía sau, chính vẻ tò mò rất đỗi trẻ con ấy khiến người xem muốn dừng lại lâu hơn ở bức ảnh.

Dịp này, Trường Mầm non Cao Bồ được tặng 210 bộ dụng cụ học tập. Cô Nguyễn Lan Hương, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, học liệu, đồ chơi và thiết bị được trao giúp các cô có thêm điều kiện tổ chức hoạt động cho trẻ.

Còn với khối Tiểu học và THCS là những món quà thiết thực đúng lứa tuổi. Một hộp bút mới có thể được mở ngay trong tiết học sau, một cuốn vở sẽ theo các em qua từng nét bút.

Từ năm 2013, trường tổ chức bán trú để học sinh ở xa có chỗ ăn, nghỉ giữa hai buổi học. Tan lớp buổi sáng, các em có thể ngồi ăn cơm cùng bạn, nghỉ một lát rồi trở lại lớp.

Trong chuyến trở lại Cao Bồ, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, đại diện đoàn đến thăm và trao quà tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cao Bồ và Trường Mầm non Cao Bồ. Đoàn mang theo một mong mỏi giản dị, góp thêm học liệu và đồ dùng để thầy cô có điều kiện chăm chút cho từng giờ học để các em có thêm niềm vui khi đến lớp.

Chương trình “Cùng em đến trường” có sự đồng hành của Công ty TNHH Phát triển Deli Việt Nam với gần 1.000 suất đồ dùng học tập. Các đơn vị, nhà hảo tâm gửi tặng thêm sách, truyện và quạt điện phục vụ sinh hoạt tại trường.

Con dốc về bản vẫn dài như thế. Với những em nhà xa, một bữa cơm trưa ở trường đã giúp các em bớt một lượt về nhà rồi quay lại, nhất là trong những ngày mưa phủ kín lối đi.

Khi buổi trao quà khép lại, những món quà bắt đầu có chỗ trong nhịp sống ở trường. Sách có thể được chuyền tay trong giờ ra chơi, bút vở mới theo các em vào tiết học, những chiếc quạt điện giúp căn phòng dịu bớt oi nóng. Sự quan tâm của đoàn công tác và các nhà hảo tâm ở lại với học trò Cao Bồ qua những điều bình dị như thế.

Ngoài kia, sương vẫn phủ những lối quanh sườn núi. Ngày mai, các em lại vào tiết học mới. Có thể cô bé ôm cuốn vở bìa xanh sẽ mở hộp bút mới và chọn màu để vẽ ngọn núi em vẫn nhìn thấy mỗi ngày. Trên trang giấy của em, biết đâu hôm ấy Tây Côn Lĩnh sẽ có nắng và cả ước mơ sẽ trải dài theo những con đường sẽ được bê tông hóa.