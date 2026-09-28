Long Kiến có quỹ khuyến học, khuyến tài 1 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Nhung trao bảng tượng trưng hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng cho xã Long Kiến chăm lo khuyến học, khuyến tài.

Trao học bổng cho 30 học sinh trên địa bàn xã.

Ngày 28/9, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Kiến tổ chức lễ ra mắt học bổng khuyến học, khuyến tài Nguyễn Thị Nhung, với nguồn kinh phí 1 tỷ đồng do gia đình bà Nguyễn Thị Nhung tài trợ.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đến dự.

Tại buổi lễ, 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá 54,7 triệu đồng; 30 học sinh được nhận học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao bằng khen của UBND tỉnh cho bà Nguyễn Thị Nhung.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, bà Nguyễn Thị Nhung và gia đình đã tài trợ xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 780 triệu đồng; trao 1.000 suất quà, nhu yếu phẩm, hỗ trợ “Phiên chợ 0 đồng”, thuốc men và quà tri ân gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí 385 triệu đồng. Tổng nguồn lực gia đình bà dành cho người dân Long Kiến được địa phương ghi nhận là 1,165 tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho bà Nguyễn Thị Nhung vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2025.