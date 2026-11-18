Chuỗi hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Điểm nhấn là chương trình văn nghệ diễn ra sôi nổi với 13 tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thông qua những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống và phần trình diễn nhạc cụ dân tộc, các đội văn nghệ đã mang đến không gian nghệ thuật giàu màu sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh hoạt động văn nghệ, các nội dung thi đấu thể thao và trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo vận động viên, cổ động viên tham gia. Môn kéo co có 11 đội tranh tài; nhảy bao bố thu hút 8 đội. Ở môn đẩy gậy, gần 50 vận động viên nam, nữ thi đấu ở nhiều hạng cân.

Đặc biệt, môn bắn nỏ có 76 vận động viên tham gia, thể hiện sự khéo léo, khả năng tập trung và kỹ thuật ngắm bắn, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Các cuộc tranh tài diễn ra hào hứng, sôi nổi trên tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để xã Long Hẹ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, giàu bản sắc.