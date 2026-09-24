Long Hậu vay thêm 760 tỷ đồng cho dự án tái định cư bị đội vốn, chậm tiến độ

CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) vừa thông qua phương án vay tối đa 760 tỷ đồng tại BIDV - Chi nhánh Tp.HCM để đầu tư dự án khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3.

Khoản vay có thời hạn 60 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên, được sử dụng để thanh toán chi phí đầu tư, bù đắp nguồn tài chính phát sinh từ quá trình triển khai dự án và phát hành bảo lãnh thực hiện dự án.

Dự án khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 có diện tích hơn 19,1 ha, được Long Hậu thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2021. Theo dự kiến ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư gần 990 tỷ đồng và có thể hoàn thành trong quý IV/2022. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Long Hậu sau đó phải điều chỉnh tăng vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng và lùi thời gian hoàn thành.

Theo phương án được phê duyệt, dự án gồm 484 lô nhà liên kế kinh doanh và 470 lô tái định cư. Tổng mức đầu tư dự án từng được điều chỉnh từ gần 990 tỷ đồng lên hơn 1.292 tỷ đồng.

Tờ trình của lãnh đạo Long Hậu lý giải nguyên nhân dẫn đến việc đội vốn đầu tư (Ảnh: Long Hậu).

Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc đội vốn đầu tư, trong tờ trình gửi Đại hội Cổ đông hồi năm 2022, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu - ông Lê Tấn Cường cho biết, do bổ sung khoản chi phí trượt giá theo thời gian do kéo dài thời gian thực hiện dự án dự kiến; bổ sung chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và chi phí khác trong bảng tổng hợp chi phí đầu tư xây dựng.

Đồng thời cập nhật tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bổ sung khoản chi phí tiền phát triển đất trồng lúa cho diện tích lúa của Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3.

Việc vay vốn diễn ra trong bối cảnh tổng nợ của Long Hậu tại ngày 30/6/2026 ở mức 1.545 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính gần 240 tỷ đồng, tăng 3%.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 cũng được kiểm toán lưu ý về nghĩa vụ hoàn trả chi phí bố trí tái định cư của dự án Khu công nghiệp Long Hậu 1 cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Long Hậu chưa ghi nhận khoản phải trả này do cho rằng chưa có cơ sở ước tính đáng tin cậy về số tiền phải trả.

Trước đó, ngày 26/12/2024, Long Hậu nhận được văn bản đề nghị tạm thanh toán chi phí bố trí tái định cư với số tiền 328,7 tỷ đồng.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Long Hậu đạt 365,37 tỷ đồng doanh thu, giảm 20,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 187,61 tỷ đồng, giảm 6,1%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 58,5% xuống 52,7%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 728,22 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165,73 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,2% và 43,3% so với năm trước. Tổng vốn đầu tư dự kiến trong năm là 1.496 tỷ đồng.

Sau nửa đầu năm, Long Hậu đã thực hiện khoảng 50,2% kế hoạch doanh thu và vượt 13,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.