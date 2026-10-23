Long Hậu (LHG) vượt 45% kế hoạch lợi nhuận năm, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Long Hậu ghi nhận doanh thu thuần đạt 148 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,81 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16,7%. Dù biên lợi nhuận gộp có sự điều chỉnh nhẹ từ 46,7% xuống còn 45,3%, lợi nhuận gộp trong kỳ vẫn tăng 28,1% để đạt 67,1 tỷ đồng.

Các hoạt động khác trong quý 3 cũng ghi nhận sự biến động đáng kể. Doanh thu tài chính tăng 33,7% lên mức 24,31 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng vọt 525% chạm mức 6 tỷ đồng và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng 28,5% lên 16,85 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Long Hậu đạt doanh thu 513,36 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 241,43 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9%. Trong năm 2026, đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 728,22 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165,73 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 145,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Dòng tiền kinh doanh thâm hụt, tài sản dịch chuyển vào bồi thường dự án

Trái ngược với bức tranh lợi nhuận tích cực, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Long Hậu ghi nhận mức âm 567,2 tỷ đồng, chênh lệch lớn so với mức dương 147,05 tỷ đồng của cùng kỳ. Doanh nghiệp bù đắp sự thâm hụt này thông qua dòng tiền đầu tư dương 746,68 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm 11,27 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Long Hậu đạt 3.476,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển rõ nét khi lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 54,4%, lùi về mức 470,6 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 95,5%, đạt 992,4 tỷ đồng và chiếm 28,5% tổng tài sản.

Sự gia tăng của khoản mục phải thu chủ yếu đến từ việc kinh phí bồi thường và thỏa thuận bồi thường các dự án tăng mạnh từ 329,2 tỷ đồng hồi đầu năm lên 816,4 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho của doanh nghiệp duy trì ở mức 924,5 tỷ đồng và bất động sản đầu tư ghi nhận 667,1 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính tại thời điểm cuối quý 3 ghi nhận 323,25 tỷ đồng, tăng 35,9% so với đầu năm. Dư nợ ngắn hạn ở mức 29,74 tỷ đồng và dư nợ dài hạn là 293,51 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay hiện duy trì ở mức an toàn, tương đương 16,7% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.