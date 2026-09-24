Long Hậu (LHG): Vay 760 tỷ đồng phát triển dự án, lợi nhuận bán niên vượt xa kế hoạch năm

Vay 760 tỷ đồng đầu tư dự án và vấn đề công nợ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án vay vốn phục vụ dự án khu dân cư và tái định cư Long Hậu 3. Dự án này có quy mô hơn 19,1 hecta đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2021.

Theo kế hoạch chi tiết, doanh nghiệp sẽ vay tối đa 760 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. Thời hạn vay kéo dài 60 tháng tính từ ngày tiếp theo của đợt giải ngân đầu tiên. Nguồn vốn huy động được sử dụng để thanh toán các chi phí đầu tư dự án, bù đắp tài chính phát sinh từ việc triển khai và phát hành bảo lãnh thực hiện dự án.

Cùng với kế hoạch huy động vốn mới, Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của doanh nghiệp ghi nhận thêm thông tin về công nợ. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam đã đưa ra ý kiến nhấn mạnh tại thuyết minh số 8.6 của báo cáo tài chính về việc Công ty Cổ phần Long Hậu chưa thực hiện ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả chi phí bố trí tái định cư của dự án Khu công nghiệp Long Hậu 1 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Theo ý kiến từ đơn vị kiểm toán, Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu cho rằng doanh nghiệp chưa có cơ sở ước tính đáng tin cậy về số tiền phải trả này, do đó chưa ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả trên báo cáo tài chính bán niên năm 2026. Trước đó vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần Long Hậu đã nhận được văn bản đề nghị tạm thanh toán chi phí bố trí tái định cư cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu với số tiền đề nghị lên đến 328,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, doanh nghiệp này đang ghi nhận khoản phải thu trị giá 60,38 tỷ đồng từ chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Lợi nhuận bán niên giảm nhẹ nhưng vượt xa chỉ tiêu cả năm 2026

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Hậu cho thấy sự sụt giảm ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 365,37 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 187,61 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 6,1% so với cùng kỳ. Hiệu quả hoạt động cốt lõi cũng suy giảm khi biên lợi nhuận gộp lùi từ 58,5% về mức 52,7%.

Trong năm 2026, đại hội đồng cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 728,22 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 165,73 tỷ đồng. Các mục tiêu này lần lượt giảm 4,2% và 43,3% so với kết quả thực hiện của năm trước. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến phân bổ tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 1.496 tỷ đồng trong năm nay.

Dù kết quả kinh doanh nửa đầu năm có sự sụt giảm so với cùng kỳ, việc công ty đặt mục tiêu thận trọng từ đầu năm giúp kết quả đạt được vượt xa kế hoạch. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với khoản lãi sau thuế đạt 187,61 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Long Hậu đã hoàn thành 113,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Kết quả này tạo ra dư địa lớn cho doanh nghiệp trong việc hoàn thành các mục tiêu tài chính của năm 2026.