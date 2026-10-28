Long Hậu (LHG) muốn vay 1.500 tỷ đồng rót vốn cho khu công nghiệp 90 ha

Vay tối đa 1.500 tỷ đồng cho dự án 90 ha

Công ty cổ phần Long Hậu (mã ck: LHG) vừa thông qua việc vay vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng, với quy mô 90 ha.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến vay tối đa 1.500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh TP.HCM. Thời hạn khoản vay tối đa 84 tháng, tính từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

Khoản vay được sử dụng để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng. Bên cạnh đó, nguồn vốn còn được dùng để thanh toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và phát hành bảo lãnh phục vụ dự án.

Tại Đại hội đầu năm, Long Hậu cho biết dự án Khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng, quy mô 90 ha, đã hoàn thành chủ trương đầu tư trong tháng 3/2026. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 3.158 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Long Hậu sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng từ quý II/2026 đến quý I/2029. Công tác thi công, hoàn thiện hạ tầng dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến quý IV/2029. Doanh nghiệp dự kiến bắt đầu cho thuê đất công nghiệp từ quý IV/2027 trở đi.

Quý III, lợi nhuận tăng gần 17%

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Long Hậu ghi nhận doanh thu 148 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 28,1%, tương ứng tăng thêm 14,7 tỷ đồng, lên 67,1 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 33,7% lên 24,31 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh 525% lên 6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 28,5% lên 16,85 tỷ đồng. Kết quả là, LHG báo lợi nhuận sau thuế đạt 53,81 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Long Hậu ghi nhận doanh thu 513,36 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 241,43 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9%.

Năm 2026, Long Hậu đặt mục tiêu tổng doanh thu 728,2 tỷ đồng, giảm 4,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 165,73 tỷ đồng, giảm 43,3%. Với 241,43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được sau 9 tháng, Long Hậu đã hoàn thành 145,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.