Long Hậu (LHG) chốt phương án vay BIDV 1.500 tỷ đồng cho KCN giai đoạn 2 mở rộng 90 ha

Khoản tín dụng này sẽ được giải ngân linh hoạt theo tiến độ thi công thực tế của dự án KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng.

Triển khai đúng phương án vốn cổ đông đã thông qua

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP.HCM. Khoản vay có hạn mức tối đa 1.500 tỷ đồng với thời hạn vay 84 tháng, nhằm tài trợ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng Dự án KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng (quy mô 90 ha tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 22/04/2026, cổ đông Long Hậu đã thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án với tổng mức đầu tư 3.158 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT). Trong cơ cấu tài chính này, bao gồm 480 tỷ đồng từ vốn góp chủ sở hữu, 1.500 tỷ đồng từ vốn vay tín dụng và khoảng 1.178 tỷ đồng huy động từ dòng tiền kinh doanh của chính dự án. Như vậy, quyết định vay vốn tại BIDV lần này nằm trong kế hoạch về phương án tài chính đã được cổ đông phê duyệt.

Tổng mức đầu tư phản ánh đúng dự toán thực tế

So với giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư ban đầu vào năm 2021 (với tổng vốn ước tính khoảng 2.592 tỷ đồng), tổng mức đầu tư trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt năm 2026 đã điều chỉnh lên mức 3.158 tỷ đồng.

Việc rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng được thực hiện trên cơ sở biến động chi phí thực tế và các quy định hiện hành. Theo phương án điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh từ khoảng 2.592 tỷ đồng lên 3.158 tỷ đồng, tăng khoảng 566,3 tỷ đồng, tương đương 21,8% so với mức đã được phê duyệt năm 2021. Mức điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ việc cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; biến động giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp; điều chỉnh chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí sử dụng đất và bổ sung nghĩa vụ tài chính về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định hiện hành. Việc cập nhật các khoản mục chi phí này giúp tổng mức đầu tư phản ánh sát hơn điều kiện triển khai thực tế của dự án. Trên cơ sở rà soát và đánh giá phương án đầu tư, dự án vẫn bảo đảm hiệu quả kinh tế theo phương án đã được xem xét.

Sức bật từ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng

Dự án KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng bước vào giai đoạn đẩy mạnh thi công trong thời điểm mạng lưới giao thông kết nối liên vùng xung quanh khu vực hoàn thiện đồng bộ. Điểm nhấn quan trọng là tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành (dài 57,8 km) đã chính thức đưa vào khai thác toàn tuyến từ đầu tháng 10/2026, hình thành hành lang giao thông chiến lược nối liền Đông bằng sông Cửu Long, TP.HCM với Đồng Nai và toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường liên thông trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hướng thẳng về Sân bay Quốc tế Long Thành.

Dự án KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng bước vào giai đoạn đẩy mạnh thi công trong thời điểm mạng lưới giao thông kết nối liên vùng xung quanh khu vực hoàn thiện đồng bộ ( Ảnh: TTXVN)

Nằm sát ranh giới phía Nam TP.HCM, KCN Long Hậu tiếp cận trực tiếp cao tốc Bến Lức - Long Thành tại nút giao Nguyễn Văn Tạo và kế cận cụm cảng biển quốc tế Hiệp Phước. Vị trí giao thoa này giúp luồng vận tải hàng hóa từ khu công nghiệp nhanh chóng tỏa đi cảng biển, sân bay hoặc các trung tâm công nghiệp lớn ở miền Đông mà không còn phụ thuộc vào mạng lưới đường nội đô.

Ông Bùi Lê Anh Hiếu - Giám đốc Tiếp thị Kinh doanh Công ty Cổ phần Long Hậu phân tích: “Trước đây, phương tiện vận tải từ khu vực muốn sang Đồng Nai hay lên sân bay Long Thành đều phải đi vòng qua các tuyến đường nội thành TP.HCM vốn thường xuyên mất nhiều thời gian. Khi trục cao tốc liên vùng đi vào vận hành, xe chở hàng có thể lưu thông trực tiếp, giúp rút ngắn từ 1 đến 2 giờ di chuyển mỗi chuyến. Với các doanh nghiệp sản xuất vận chuyển hàng hóa liên tục hàng ngày, đây là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa chi phí logistics và đảm bảo thời gian giao hàng”.

Sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông diễn ra đúng lúc dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 50,36 tỷ USD (tăng 76,4% so với cùng kỳ), trong đó vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm qua, với hơn 82% tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nguồn cung đất công nghiệp tuy đạt hơn 36.000 ha nhưng tỷ lệ lấp đầy bình quân đã lên tới 76,3%.

Báo cáo từ các đơn vị tư vấn quốc tế như Savills hay Cushman & Wakefield đều nhận định: Bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển khiến tốc độ đưa nhà máy vào vận hành trở thành lợi thế cạnh tranh hàng đầu. Các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn những khu công nghiệp có sẵn quỹ đất sạch và hạ tầng kết nối hoàn chỉnh. Việc chuẩn bị nguồn vốn vay tín dụng 1.500 tỷ đồng để triển khai thi công cuốn chiếu 3 đợt (mỗi đợt khoảng 30 ha) giúp Long Hậu sẵn sàng bàn giao lô đất đầu tiên từ quý IV/2027, chủ động đón đầu làn sóng đầu tư chất lượng cao.

Định hướng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng bổ sung khoảng 66,6 ha đất công nghiệp dành cho nhà xưởng và kho bãi. Đây là nguồn cung quỹ đất vô cùng đắt giá trong bối cảnh quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê ở khu vực giáp ranh TP.HCM ngày càng khan hiếm. Hiện tại, các khu công nghiệp hiện hữu của Long Hậu đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao: Giai đoạn 1 và 2 đạt 100%, trong khi Giai đoạn 3 đã lấp đầy 64%.

Các khu công nghiệp hiện hữu của Long Hậu đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao. ( Ảnh: Công ty Cổ phần Long Hậu)

Ông Bùi Lê Anh Hiếu nhận định từ nay đến cuối năm 2027, phần diện tích còn lại tại các khu hiện hữu sẽ tiếp tục được khai thác triệt để. Việc chủ động chuẩn bị hạ tầng mới ngay từ bây giờ sẽ giúp công ty đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư mà không để khách hàng phải chờ đợi.

Dù vậy, Long Hậu khẳng định không chạy theo mục tiêu lấp đầy bằng mọi giá. Công ty ưu tiên thu hút các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghệ cao, sản xuất sạch và có giá trị gia tăng lớn, phù hợp với chính sách thu hút FDI chọn lọc của Việt Nam.

Đặc biệt, khu mở rộng 90 ha sẽ được đầu tư vận hành theo mô hình KCN thông minh, ứng dụng công nghệ giám sát tự động hạ tầng điện, nước và xử lý nước thải. “Các nhà đầu tư quốc tế hiện nay đặc biệt chú trọng đến tổng chi phí vận hành trong suốt vòng đời dự án và khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn ESG. Hạ tầng xanh và hệ thống quản trị thông minh không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí dài hạn mà còn là giá trị cốt lõi để Long Hậu đồng hành bền vững cùng doanh nghiệp trong suốt 50 năm”, ông Hiếu chia sẻ.

Dự án KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng Địa điểm: Xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Quy mô: 90 ha (trong đó khoảng 66,6 ha đất nhà máy, kho bãi). Tổng mức đầu tư: 3.157,98 tỷ đồng (theo NQ ĐHĐCĐ số 004/2026/NQ-LHC-ĐHĐCĐ). Hạn mức vốn vay: Tối đa 1.500 tỷ đồng tại BIDV – Chi nhánh TP.HCM, thời hạn 84 tháng, giải ngân theo tiến độ thi công. Tiến độ đưa quỹ đất vào kinh doanh: Chia 3 đợt, đợt đầu từ quý IV/2027.