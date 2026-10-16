Long Hà tạo sinh kế, giữ bình yên

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT.24 ở xã Long Hà đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hà Phạm Hồng Công cho biết: “UBND xã tập trung phát triển công ty, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Một mặt tăng thu ngân sách địa phương, mặt khác tạo việc làm cho người dân, qua đó giảm nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội”.

Mở đường cho kinh tế tư nhân

Long Hà đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, điện, đất đai; đồng thời tạo điều kiện để người dân, DN mở rộng sản xuất. Xã đang triển khai nhiều dự án giao thông trên địa bàn, trong đó có Dự án Ủi phóng tuyến và xây dựng các hạng mục phụ trợ đường kết nối 2 khu công nghiệp Long Tân - Long Hà; Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT.24; nâng cấp, mở rộng đường ĐX.02 và một số tuyến đường khác. Chủ tịch UBND xã Long Hà Phạm Hồng Công cho biết: “Hiện không còn tình trạng ô tô đi vào đường cụt phải quay đầu xe, bởi các tuyến đường đều đã liên thông, kết nối, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các loại xe tải trọng lớn và container ra vào địa bàn”.

Cùng với giao thông, hệ thống điện phục vụ sản xuất cũng được Long Hà quan tâm đầu tư. Tại thôn Tân Long 2, xã đầu tư hệ thống điện 3 pha với tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Tại các thôn còn lại, xã triển khai 26 công trình lưới điện với tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng.

Xã Long Hà đang đặt 2 nhiệm vụ song hành: Lấy phát triển kinh tế tư nhân tạo thêm sinh kế, lấy ANTT làm nền tảng để tiếp tục thu hút DN về đầu tư. Ðó cũng là cách địa phương từng bước thay đổi hình ảnh, diện mạo hướng tới một Long Hà năng động, giàu có và bình yên. Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hà PHẠM HỒNG CÔNG

Đối với sản xuất, kinh doanh, địa phương tập trung hỗ trợ người dân tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hướng dẫn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phù hợp nhu cầu và quy định pháp luật. Thời gian qua, xã đã ban hành quyết định cho phép 4 hộ chuyển mục đích sử dụng 6.300m² đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp. Cùng với đó, 96 hộ kinh doanh được tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi mô hình hoạt động sang DN. Những hoạt động này đang tạo thêm động lực cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Trong 3 tháng (tính từ ngày 1-6 đến 30-8-2026), trên địa bàn xã Long Hà đã thành lập mới 22 DN; riêng thôn Tân Long 2 phát triển mới 13 DN.

Ông Đàm Văn Hồi, Trưởng thôn Tân Long 2, xã Long Hà cho biết: Thôn hiện có 77 công ty, DN đang hoạt động. Một số hộ khác đang làm thủ tục để thành lập công ty. Điều đáng mừng là các công ty, DN đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho chính người dân địa phương. “Mùa điều vừa qua, 77 công ty, DN đã tạo việc làm cho khoảng trên 1 ngàn người. Bên cạnh đó, các dịch vụ khác như: quán ăn, nước giải khát cũng phát triển theo, góp phần làm cho bức tranh kinh tế của thôn ngày càng khởi sắc” - ông Đàm Văn Hồi cho hay.

Từ sinh kế đến địa bàn không ma túy

Trước đây, nói đến thôn 7, xã Long Hà cũ, nay là thôn Tân Long 2, hầu như ai cũng nghĩ ngay đến địa bàn phức tạp về ma túy, trộm cắp tài sản và ANTT. Hiện nay, xã Long Hà đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung chuyển hóa địa bàn, phòng ngừa tội phạm và xây dựng xã không ma túy.

Một trong những nhiệm vụ được xã Long Hà chú trọng là củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hiện xã duy trì 22 tổ an ninh. Các tổ này phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của Công an xã trong nắm tình hình, tuần tra, bảo đảm ANTT và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh. Nhờ vậy, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm. Trên địa bàn không còn hình thành các băng nhóm tội phạm. Đáng chú ý, trong quá trình chuyển hóa địa bàn, xã Long Hà vừa tập trung đấu tranh, xử lý, vừa quan tâm giáo dục, hỗ trợ những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Hiện xã quản lý 41 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, 78 người tái hòa nhập cộng đồng, 51 người sử dụng trái phép chất ma túy, 25 người quản lý sau cai nghiện và 47 người đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Thượng tá Tô Việt Hằng, Trưởng Công an xã Long Hà cho biết: “Công tác quản lý đối tượng chỉ thực sự hiệu quả khi người từng lầm lỗi có việc làm và thu nhập ổn định. Do vậy, nhiều thanh niên sau khi tái hòa nhập cộng đồng được xét duyệt vay vốn sản xuất hoặc được nhận vào làm việc tại các DN trên địa bàn”.

Anh N.V.H. (ở thôn Tân Long 4) sau lầm lỡ được chính quyền quan tâm, giúp đỡ, nay anh đã trở thành chủ DN sản xuất, chế biến hạt điều, tạo việc làm thường xuyên cho 20 công nhân. Hiện anh đã xây được nhà, mua được xe ô tô. Hay anh N.M.C. và anh N.M.T. (ở thôn Tân Long 2), sau cai nghiện đã trở về tu chí làm ăn và đang xây dựng nhà xưởng để thành lập công ty với nhiều triển vọng.

“Năm 2026, xã Long Hà đặt mục tiêu xây dựng 4 thôn đạt tiêu chí “thôn không ma túy” gồm: Tân Long 2, Tân Long 3, Tân Long 6 và Tân Long 7, phấn đấu năm 2027 xã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy” - Thượng tá Tô Việt Hằng cho biết thêm.

Đến xã Long Hà hôm nay, chứng kiến những tuyến đường được nâng cấp, mở rộng; hệ thống điện được quan tâm đầu tư; những công ty, DN hoạt động nhộn nhịp và những người từng lầm lỗi có thêm cơ hội việc làm, ai cũng cảm nhận rõ Long Hà đang từng ngày đổi mới.