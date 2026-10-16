Lồng ghép tuyên truyền văn hóa giao thông vào sinh hoạt Phật giáo

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong Tăng Ni, Phật tử; đồng thời ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Tham dự Hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong Tăng Ni, Phật tử; ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Phù hợp sâu sắc với tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, trong giáo lý đạo Phật, sự sống của mỗi con người là vô cùng quý giá. Tinh thần từ bi, không sát sinh, tôn trọng và bảo vệ sự sống là một trong những nền tảng đạo đức căn bản mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Đạo Phật không chỉ hướng con người đến sự an lạc trong đời sống tinh thần, mà còn khuyến khích mỗi người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Bảo vệ sự sống, phòng tránh những tổn thương và khổ đau cho con người chính là biểu hiện thiết thực của lòng từ bi và tinh thần nhập thế của Phật giáo.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Mỗi người khi tham gia giao thông đều cần có ý thức bảo vệ sự an toàn của chính mình và của những người xung quanh. Một hành vi bất cẩn, một phút thiếu kiềm chế hay một lần coi thường quy định giao thông có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng, không chỉ đối với một cá nhân mà còn đối với cả gia đình và xã hội.

Đằng sau mỗi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể là những mất mát không gì bù đắp được: cha mẹ mất con, con cái mất đi người thân, những gia đình đang yên ấm phải gánh chịu nỗi đau và những hệ lụy lâu dài.

Bởi vậy, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng, “giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân cũng chính là góp phần giảm bớt khổ đau trong xã hội, phù hợp sâu sắc với tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật”.

“Đi đúng luật là tôn trọng sự sống; nhường nhịn khi tham gia giao thông là thực hành lòng từ bi; giữ bình tĩnh và tỉnh thức khi điều khiển phương tiện là biểu hiện của sự tu tập trong đời sống”. Thượng tọa Thích Đức Thiện

Hơn 1,17 triệu Tăng Ni, Phật tử được tuyên truyền về giao thông an toàn

Theo báo cáo tổng kết 3 năm (2023 - 2026) thực hiện chương trình phối hợp, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp tổ chức 6.549 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 1.173.145 Tăng Ni, Phật tử tại 4.136 cơ sở thờ tự; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 209.658 Tăng Ni, Phật tử.

Đặc biệt, theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Đại tá Phạm Quang Huy, chương trình đã xây dựng được 716 mô hình phát huy vai trò của Tăng Ni, Phật tử trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm là: "Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn", "Tăng Ni, Phật tứ gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông", "Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn minh", "Chùa văn hóa giao thông", "Cơ sở thờ tự an toàn giao thông”, "Tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông", "Tuyên truyền, cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở tôn giáo" ...

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Đại tá Phạm Quang Huy phát biểu tại Hội nghị

Trong đó, Đồng Nai có 400 mô hình; Khánh Hòa 100 mô hình; Lâm Đồng 65 mô hình; Vĩnh Long 48 mô hình; Bắc Ninh và Lạng Sơn mỗi địa phương 40 mô hình; Phú Thọ 26 mô hình… Nhiều mô hình thành lập các tổ tự quản, nhóm cư sĩ tình nguyện hỗ trợ điều tiết giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn sắp xếp phương tiện, tuyên truyền pháp luật, phân luồng giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông với phương châm "Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông" đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông các lễ hội của Phật giáo và giúp đỡ nhân dân tìm người thân, kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu... trong các lễ hội, tạo hình ảnh đẹp trong quần chúng Nhân dân.

Thông qua các hoạt động phối hợp, nhận thức về trách nhiệm tham gia giao thông an toàn đã từng bước được lồng ghép vào sinh hoạt Phật giáo, các hoạt động hoằng pháp và Phật sự tại nhiều địa phương.

Nhân rộng các mô hình tiêu biểu

Tiếp nối thành quả giai đoạn trước, vì sự bình an của nhân dân, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền tới Tăng Ni, Phật tử; kết hợp giữa phổ biến quy định pháp luật với tuyên truyền đạo đức, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của Phật giáo khi tham gia giao thông.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Chú trọng hướng dẫn kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông như: quan sát, phòng tránh điểm mù của xe tải, xe container, tránh vượt, chuyển hướng, giữ khoảng cách, đi từ đường nhánh ra đường chính và các tình huống bất ngờ...

Triển khai và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ sở thờ tự, như “Cơ sở Phật giáo an toàn giao thông”, “Chùa văn hóa giao thông”, “Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn minh, an toàn”... gắn với trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử, cơ sở thờ tự…

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến những quy định của pháp luật, mà còn gắn với xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông.

"Khi mỗi người nhận thức rằng tuân thủ quy định giao thông chính là bảo vệ sự sống của mình và của người khác, thì việc chấp hành pháp luật không còn đơn thuần là nghĩa vụ, mà trở thành một hành vi đạo đức tự thân. Đó cũng chính là giá trị lâu dài mà chương trình phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lực lượng Cảnh sát giao thông hướng tới", Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.