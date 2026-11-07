Lồng ghép nguồn lực, thúc đẩy giảm nghèo

Lãnh đạo xã Chợ Rã khảo sát, nắm tình hình các mô hình phát triển kinh tế tại thôn Bản Váng.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Chợ Rã có diện tích 92,81km2, với hơn 14.500 nhân khẩu. Quỹ đất rộng và nguồn lao động dồi dào tạo điều kiện để địa phương tổ chức lại các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp. Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, Chợ Rã xác định nông, lâm nghiệp là lĩnh vực kinh tế chủ lực, chú trọng phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và mở rộng liên kết tiêu thụ nông sản.

Trong định hướng đó, bí xanh thơm được xác định là cây trồng hàng hóa chủ lực, tập trung tại các thôn Địa Linh, Bản Váng. Nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, sản phẩm có giá bán tương đối ổn định, từ 10.000-15.000 đồng/kg. Cùng với mở rộng diện tích, người dân và các cơ sở sản xuất đã chú trọng chế biến sâu thành trà bí, bí sấy..., từng bước nâng cao giá trị nông sản. Năm 2026, thôn đã có 15 hộ thoát nghèo, xóa được 2 nhà tạm và bàn giao cho các gia đình.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn giúp người dân ổn định cuộc sống, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế. Anh Lường Văn Hoàng, người dân thôn Bản Váng, chia sẻ: Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vợ chồng tôi đối ứng thêm 200 triệu đồng để làm nhà mới. Để phát triển kinh tế, gia đình tôi cũng tiếp tục trồng các giống bí mới, rất mong tiếp tục được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn và kỹ thuật, xã chú trọng lồng ghép nguồn tín dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ vật tư, cây, con giống với các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ông Đặng Văn Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Bản Váng, cho biết: Hiện nay, toàn bộ cánh đồng của thôn được trồng cây bí xanh, từ cây trồng này mà nhiều hộ đã vươn lên ổn định cuộc sống.

Sản phẩm bí xanh thơm của địa phương đã được cấp chỉ dẫn địa lý.

Trong chuỗi sản xuất, các HTX giữ vai trò kết nối, hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ thuật và thị trường. Anh Hoàng Văn Thứ, Giám đốc HTX Nông lâm tổng hợp Địa Linh, cho biết: Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, HTX vận động bà con tham gia vào quá trình liên kết, mời bà con đi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức. Hiện nay, HTX đang liên kết với 5 hộ trồng bí xanh. Chúng tôi cũng kiến nghị có các chính sách đồng hành về vốn, kỹ thuật và thị trường để hoạt động hiệu quả, bền vững hơn.

Ông Triệu Anh Chư, Chủ tịch UBND xã Chợ Rã, khẳng định: Địa phương xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, xã đang tập trung rà soát đối tượng để lồng ghép nguồn lực hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật, tăng cường liên kết với HTX nhằm giảm nghèo thực chất, không chạy theo thành tích.

Đến cuối năm 2025, xã Chợ Rã còn 261 hộ nghèo, chiếm 7,75% và 243 hộ cận nghèo, chiếm 7,22%. Năm 2026, địa phương phấn đấu giảm thêm 100 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%. Việc gắn các chính sách hỗ trợ với phát triển sản xuất, nâng cao năng lực canh tác và mở rộng liên kết tiêu thụ đang tạo nền tảng để người dân chủ động vươn lên, cải thiện thu nhập, từng bước thay đổi diện mạo vùng cao Chợ Rã.