Lãnh đạo Viện Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á triển khai từ năm 2020 - 2025.

Dự án được thí điểm tại 3 địa phương gồm: Tuyên Quang (thành phố Hà Giang trước đây), Phú Thọ (thành phố Vĩnh Yên trước đây) và thành phố Huế.

Dự án có 4 hợp phần chính: xây dựng khung chính sách quốc gia để bảo vệ môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu; thực hiện thí điểm các giải pháp phát triển đô thị bền vững; xây dựng và áp dụng thử nghiệm các giải pháp tài chính mới để phòng, chống rủi ro khí hậu; tăng cường, hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng với khí hậu.

Chuyên gia giới thiệu sản phẩm tri thức của dự án.

Tại hội nghị, các chuyên gia giới thiệu các sản phẩm tri thức của dự án như: Hướng dẫn đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu cho các đô thị ở Việt Nam; kiểm kê khí nhà kính hướng tới đô thị xanh (nghiên cứu điển hình tại Huế, Hà Giang, Vĩnh Yên). Từ đó, chia sẻ bức tranh thực tế, phương pháp đo đạc phát thải và các giải pháp giảm phát thải cụ thể, khả thi. Đồng thời, hướng dẫn đánh giá hệ sinh thái với các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo tồn, khai thác bền vững nguồn vốn tự nhiên, gia tăng khả năng chống chịu sinh thái cho các đô thị trước biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ chương trình.

Chương trình nhằm giới thiệu, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và sản phẩm tri thức của Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”; nâng cao nhận thức về phát triển đô thị xanh, sống hài hòa với thiên nhiên trong đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đây cũng là cơ hội để đại biểu trao đổi về khả năng ứng dụng các hướng dẫn kỹ thuật vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu và giải pháp truyền thông lâu dài. Từ đó, vận dụng trong quá trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các chương trình phát triển đô thị của tỉnh.