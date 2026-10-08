Lồng ghép chăm sóc mắt vào chương trình y tế học đường

Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 phê duyệt tiếp nhận dự án do The Fred Hollows Foundation Việt Nam tài trợ. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng đến đưa hoạt động chăm sóc, bảo vệ thị lực trở thành một nội dung thường xuyên, bền vững trong chương trình y tế trường học.

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin tổng quan về mục tiêu, nội dung dự án giai đoạn 2025 - 2030; phổ biến các văn bản liên quan; hướng dẫn công tác tài chính, theo dõi, giám sát và báo cáo. Các đơn vị cũng thảo luận kế hoạch triển khai trong những tháng còn lại của năm 2026 và các năm tiếp theo, xác định trách nhiệm phối hợp, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, chăm sóc và bảo vệ thị lực cho trẻ em, học sinh có ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe, khả năng học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện. Việc triển khai dự án được kỳ vọng tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, y tế, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và FHF trong phát hiện sớm, phòng ngừa các bệnh, tật về mắt cho học sinh.