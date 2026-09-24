Lồng ghép bình đẳng giới trong dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Cao Hoàng

Phát biểu tại cuộc họp, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hộiNguyễn Thanh Cầm cho biết, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là một dự án luật quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng. Vì vậy, việc nhận diện và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng luật là cần thiết, nhất là khi phụ nữ và trẻ em có thể là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong một số hoạt động của công nghiệp văn hóa.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thanh Cầm phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: Cao Hoàng

Theo đại diện Ban soạn thảo, việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là đòi hỏi cấp bách nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Dự thảo được xây dựng theo hướng tiếp cận công nghiệp văn hóa như một chuỗi giá trị, từ sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến tái đầu tư. Sáu nhóm chính sách chủ yếu được xác định gồm phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; tài sản trí tuệ; nhân lực; hạ tầng; thị trường; tài chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Oanh trình bày báo cáo về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Cao Hoàng

Đối với bình đẳng giới, Ban soạn thảo cho biết dự thảo Luật được xây dựng trên nguyên tắc mọi chủ thể, toàn dân đều có quyền tham gia và tiếp cận các hoạt động của công nghiệp văn hóa. Trong đó đã có một số quy định về tự do hoạt động, tiếp cận bình đẳng, tôn trọng đa dạng văn hóa, quyền con người, chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế.

Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất phải đưa bình đẳng giới trở thành một nội dung xuyên suốt trong dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Nhiều đại biểu chỉ ra khoảng cách giới và đặc thù lao động trong công nghiệp văn hóa, cho rằng không thể chỉ dựa vào nguyên tắc bình đẳng chung mà cần nhận diện những bất lợi khác trong tiếp cận vốn, năng lực số, thị trường, điều kiện làm việc, đặc biệt đối với phụ nữ.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Dương Minh Ánh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Cao Hoàng

Bên cạnh đó, lao động thời vụ, phi chính thức, làm việc ban đêm trong các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, du lịch, ẩm thực cũng đặt ra yêu cầu về thời gian nghỉ ngơi, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ khỏi quấy rối, xâm hại.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, cần quan tâm đến trẻ em, người khuyết tật cùng các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trước nguy cơ định kiến, kỳ thị, hoặc sử dụng hình ảnh không phù hợp trong các sản phẩm văn hóa, điện ảnh, thời trang, biểu diễn... Từ đó, đòi hỏi cơ chế bảo vệ, nhưng không tạo ra những giới hạn làm cản trở tự do sáng tạo nghệ thuật.

Nhiều đại biểu chỉ ra khoảng cách giới và đặc thù lao động trong công nghiệp văn hóa. Ảnh: Cao Hoàng

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề xuất bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới vào Điều 3 của dự thảo Luật, quy định nguyên tắc phát triển công nghiệp văn hóa.

Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm mọi giới đều được quan tâm, bảo vệ và thụ hưởng đầy đủ các giá trị tinh thần cũng như kinh tế mà ngành công nghiệp văn hóa mang lại.