Lồng ghép bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Đại biểu dự chương trình.

Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai từ năm 2020 - 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 18/9/2019 và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 245/QĐ-BTNMT ngày 30/1/2020.

Dự án được thí điểm tại 3 địa phương là Tuyên Quang (thành phố Hà Giang trước đây) và Phú Thọ (thành phố Vĩnh Yên trước đây) và thành phố Huế, bao gồm 4 hợp phần chính: Xây dựng khung chính sách quốc gia để bảo vệ môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu; Thực hiện thí điểm các giải pháp phát triển đô thị bền vững; Xây dựng và áp dụng thử nghiệm các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu; Tăng cường, hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng với khí hậu.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án phát biểu tại chương trình.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã giới thiệu các sản phẩm tri thức của dự án như: Hướng dẫn đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu cho các đô thị ở Việt Nam; Kiểm kê khí nhà kính hướng tới đô thị xanh: Nghiên cứu điển hình tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Huế và hướng dẫn đánh giá hệ sinh thái, nhằm giúp địa phương nhận diện các hiểm họa khí hậu, phương pháp kiểm kê khí nhà kính, rủi ro đối với dân cư, cơ sở hạ tầng, các ngành kinh tế và các khu vực đô thị. Để từ đó, vận dụng trong quá trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các chương trình phát triển đô thị của tỉnh.