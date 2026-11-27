Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tiên Sơn, Ninh Bình phối hợp với Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Long Đọi Sơn tổ chức.

Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn Ngô Đức Dũng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn Ngô Đức Dũng cho biết, đối với quê hương Tiên Sơn, núi Đọi và chùa Long Đọi Sơn mang một dấu ấn đặc biệt, không chỉ là một danh thắng nổi tiếng, một chốn tâm linh linh thiêng, mà còn là nơi kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc, gắn liền với chiều dài phát triển của vùng đất và con người nơi đây.

Nhắc lại truyền thuyết dân gian về sự hình thành và phát triển của chùa Long Đọi Sơn, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn khẳng định những dấu ấn đặc biệt của ngôi cổ tự còn được lưu giữ qua tấm bia Sùng Thiên Diên Linh dựng năm 1121 - Bảo vật quốc gia, phản ánh lịch sử, đời sống tín ngưỡng và trình độ nghệ thuật của cha ông ta thời Lý...

"Thời gian tới, phường Tiên Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà chùa và cộng đồng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị di tích; chú trọng gìn giữ cảnh quan, bảo vệ các hiện vật, di vật quý; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và phát huy giá trị di sản gắn với quảng bá hình ảnh quê hương, phát triển văn hóa, du lịch bền vững", ông Ngô Đức Dũng nêu rõ.

Chương trình sử dụng công nghệ hình ảnh, ánh sáng và âm thanh tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Long Đọi Sơn. Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” bắt đầu bằng màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. Với thời lượng 10 phút gồm 9 phân cảnh, chương trình sử dụng công nghệ hình ảnh, ánh sáng và âm thanh tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Long Đọi Sơn, đưa khán giả trở về với những dấu mốc tiêu biểu của vùng đất gắn liền với lịch sử Phật giáo và văn hóa Đại Việt thời Lý.

Đó là hình ảnh Núi Đọi giữa không gian đồng bằng Bắc Bộ, gắn với những truyền thuyết về vùng đất hội tụ linh khí. Dấu mốc ngôi chùa cổ được khởi dựng năm 1054 dưới triều Lý và sự ra đời của bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh năm 1118, hoàn thành năm 1121. Ngọn tháp 13 tầng từng vươn cao giữa trời đất, là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ và khát vọng của con người thời đại.

Trung tâm của màn trình diễn là bia Sùng Thiện Diên Linh - bảo vật lưu giữ những tư liệu quý về lịch sử và văn hóa thời Lý. Với hơn 4.200 chữ Hán, văn bia ghi dấu việc xây dựng bảo tháp, có bức ngự đề của vua Lý Nhân Tông và nội dung do danh sĩ Nguyễn Công Bật biên soạn.

Không chỉ phản ánh lịch sử triều đại, văn bia còn tái hiện đời sống văn hóa đương thời qua những ghi chép về kinh đô Thăng Long, lễ hội Đèn Phổ Chiếu và nghệ thuật múa rối nước.

Đông đảo nhân dân và du khách xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: BTC

Thông qua ngôn ngữ trình chiếu hiện đại, những đường nét chạm khắc, biểu tượng nghệ thuật và câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động, góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản theo cách trực quan và giàu cảm xúc.

Tiếp nối chương trình 3D Mapping là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng với 350 Drone diễn ra trên bầu trời khu vực sân Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. Các hình ảnh được sắp xếp theo mạch kể từ địa thế tự nhiên, truyền thống lịch sử đến những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Long Đọi Sơn, như: Núi Đọi, sông Châu và chín giếng; hình tượng nhà vua dắt trâu đi cày, gợi nhắc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn; hình tượng rồng dưới chân bia Sùng Thiện Diên Linh, hoa sen nở và tượng Phật Di Lặc ngồi trên đài sen; hình ảnh trống Đọi và thông điệp “Linh khí hội tụ”...

Hoạt động múa rối nước tại khu vực cổng Tam Quan, chùa Long Đọi Sơn. Ảnh: BTC

Trong ngày, Ban tổ chức chương trình “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng, phục vụ nhân dân, du khách. Tiêu biểu là hoạt động múa rối nước; trình diễn trống hội Đọi Tam; múa sạp và các tiết mục văn hóa dân gian; trưng bày hình ảnh, cổ vật và các bảo vật quốc gia gắn với di tích, trình diễn nghệ thuật nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pa Thẻn…

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương; nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị của di sản và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ mai sau.