Long Đọi linh thiêng - Dấu ấn ngàn năm
Được khởi dựng từ năm 1054 dưới triều Lý, chùa Long Đọi Sơn là một trong những dấu tích tiêu biểu của lịch sử Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Chương trình "Long Đọi linh thiêng – Dấu ấn ngàn năm" vừa diễn ra tại chùa Long Đọi Sơn. Những câu chuyện lịch sử, văn hóa đã được tái hiện qua những màn trình diễn nghệ thuật dân gian và ánh sáng đầy ấn tượng vào tối 26/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/long-doi-linh-thieng-dau-an-ngan-nam-246261127185838027.htm