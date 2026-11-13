Long Điền trao Huy hiệu Đảng cho 16 đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Điền Cù Minh Trọng trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Thanh Liên

Trong đợt này, có 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Điền Cù Minh Trọng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đóng góp xây dựng Đảng bộ và chính quyền địa phương.