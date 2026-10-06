Long Điền sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho hơn 2.000 thanh niên

Đoàn công tác kiểm tra công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại xã Long Điền. Ảnh: THANH LIÊN

Theo kế hoạch, từ ngày 6 đến 8/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Long Điền tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho hơn 2.000 thanh niên; đồng thời sơ tuyển đối với 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Qua kiểm tra, Thượng tá Phan Thanh Phong, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Trưởng đoàn kiểm tra, yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã nắm chắc tình hình, quản lý chặt số lượng thanh niên; tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.