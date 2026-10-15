Long Điền chấn chỉnh công tác quân sự, quốc phòng
Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng gắn với phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 tại xã Long Điền.
Đoàn kiểm tra công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện, quản lý vũ khí, trang bị, thực hiện chế độ, chính sách và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.
Thượng tá Dương Tấn Giàu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Điền nắm chắc tình hình, tăng cường huấn luyện, sử dụng thuần thục vũ khí, trang bị và công cụ hỗ trợ; khắc phục hạn chế sau kiểm tra, tham mưu tuyển quân đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/long-dien-chan-chinh-cong-tac-quan-su-quoc-phong-a499689.html