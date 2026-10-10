Lồng đèn Việt dưới góc nhìn nghệ thuật đương đại Nhật Bản

Từ những chiếc đèn lồng tự xoay quen thuộc, nghệ sĩ Nhật Bản Kito Kengo tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc, kết hợp ánh sáng, chuyển động và hình ảnh phản chiếu, mở ra cuộc gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam và nghệ thuật đương đại Nhật Bản.

Ngày 9/10, triển lãm cá nhân đầu tiên của Kito Kengo mang tên “Huyễn Sắc Xoay Vần” (Spinning Ghost Colors) khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Diễn ra đến hết ngày 6/12/2026, triển lãm giới thiệu hai tác phẩm sắp đặt, mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ.

Đáng chú ý, từ chiếc đèn lồng tự xoay bắt gặp trong chuyến điền dã tại Hà Nội, nghệ sĩ kết hợp các tấm lọc màu và hệ thống gương, tạo nên những lớp hình ảnh biến đổi theo chuyển động.

Thông qua các chất liệu đời thường, “Huyễn Sắc Xoay Vần” mở ra cách tiếp cận mới với ánh sáng, không gian, đồng thời thể hiện khả năng kết nối văn hóa Việt – Nhật qua nghệ thuật đương đại/.