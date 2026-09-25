Lồng đèn thắp sáng ước mơ trẻ em Việt Nam

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trung thu năm 2026 dành sự quan tâm trọng tâm tới thiếu nhi tại 248 xã biên giới, nhất là các em người dân tộc thiểu số; thiếu nhi vùng sâu, vùng xa và các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo trong dịp Tết Trung thu mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Tại Cần Thơ, chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 được phát sóng trực tuyến, kết nối 16 điểm cầu tại các tỉnh, thành: Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Điểm cầu chính của chương trình diễn ra sôi nổi các hoạt động triển lãm ảnh “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, hội thi rước đèn, diễu hành đường phố, bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ, tạo nên một không gian Trung thu rực rỡ, vui tươi cho các em.

Thiếu nhi vui thích khi nhận quà Trung thu.

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương gửi lời chúc các em thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc một mùa trăng đoàn viên, ấm áp, an toàn, ngập tràn niềm vui và yêu thương; chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, mạnh khỏe, tự tin, tiếp tục có nhiều tiến bộ trong năm học mới, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Theo Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong tình yêu thương, môi trường an toàn.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục có những hành động thiết thực vì trẻ em; ưu tiên nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm để các em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, rèn luyện kỹ năng.

14 năm qua, chương trình “Trung thu cho em” đã được triển khai rộng khắp, mang niềm vui và sự sẻ chia đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tiếp tục nối dài những yêu thương, sẻ chia đến với thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mùa Trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi các tỉnh, thành phố, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ban tổ chức, tại Cần Thơ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và lãnh đạo thành phố đã trao tặng 2.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp. Tại các địa phương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương trao tặng trên 13.400 phần quà Trung thu. Tổng giá trị quà tặng và học bổng toàn chương trình trên 8,1 tỷ đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội sâu sắc đối với thế hệ măng non của đất nước.