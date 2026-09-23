Lồng đèn thắp sáng ước mơ tới hàng trăm thiếu nhi Vĩnh Long

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long (Tỉnh Đoàn Vĩnh Long) vừa tổ chức chương trình Trung thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, đại diện các sở ngành và địa phương, đặc biệt là hơn 300 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Long Châu, Tân Hạnh, Phước Hậu và Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, ý nghĩa như làm lồng đèn từ vật dụng tái chế, trang trí “Mâm cỗ đón trăng”, trò chơi dân gian có thưởng và diễu hành rước đèn. Những chiếc lồng đèn do chính các em và đơn vị đồng hành cùng thực hiện đã tạo nên một đoàn rước đèn rực rỡ sắc màu, mang đến nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp cho người tham gia.

Khép lại chương trình là Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, 300 phần quà Trung thu gồm bánh và lồng đèn trao tặng các em. Đơn vị đồng hành cũng trao 20 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đại diện Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long, chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Đội và các đơn vị đối với thiếu nhi. Qua đó góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn yêu thương.

Mỗi chiếc lồng đèn là một niềm vui, mỗi phần quà là một sự sẻ chia, mỗi suất học bổng là thêm một động lực để các em chăm ngoan, học tốt, tự tin nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên chặng đường phía trước.

Nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa cho các em thiếu nhi để trải nghiệm Trung thu truyền thống.

Chương trình mang đến nhiều phần quà hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đến với thiếu nhi khó khăn tỉnh Vĩnh Long.

Mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới

Hàng nghìn phần quà, học bổng và xe đạp trao cho học sinh xã biên giới Kim Điền (Quảng Trị) trong chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tối 22/9.