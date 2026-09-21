“Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026” mang mùa trăng yêu thương đến với bệnh nhi

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho các em thiếu nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Dự và chung vui với các em thiếu nhi tại chương trình, có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng phụ huynh và các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Đại biểu và các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Âm thanh rộn ràng của tiết mục múa lân mang đến cho các em thiếu nhi một chương trình ý nghĩa.

Với mong muốn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các em thiếu niên, nhi đồng đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Chương trình vui Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026” diễn ra với nhiều hoạt động như múa lân, xiếc thú, giao lưu cùng chú hề, thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang chủ đề “Các bé vui hội trăng rằm”...

Các hoạt động diễn ra trong không khí rộn ràng, vui tươi, không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi đêm hội Trung thu ấm áp, ý nghĩa, mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè, trường lớp.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi tới các cháu thiếu nhi cùng gia đình lời thăm hỏi, chúc các cháu luôn mạnh mẽ, lạc quan, điều trị thật tốt, sớm khỏe mạnh để trở về với gia đình, thầy cô và bè bạn.

Dịp Trung thu năm nay, thay vì được vui chơi, rước đèn ở nhà, các cháu ở lại bệnh viện để điều trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng thông qua chương trình ý nghĩa hôm nay, các cháu sẽ cảm nhận được rằng mình không hề đơn độc, bên cạnh các cháu luôn có gia đình, các y, bác sĩ và rất nhiều cô, bác, anh, chị quan tâm, yêu thương và mong các cháu mau khỏe.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại chương trình.

Những chiếc lồng đèn, những suất học bổng và những món quà được trao hôm nay không lớn về vật chất, nhưng gửi gắm trong đó là tình cảm, sự sẻ chia và niềm mong mỏi - mong mỗi cháu có thêm một niềm vui, thêm một động lực để chiến thắng bệnh tật và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng chia sẻ với những vất vả, lo lắng của các bậc cha mẹ, người thân đang ngày đêm đồng hành cùng các con.

Mong các gia đình luôn vững tin, tiếp tục là chỗ dựa yêu thương, bình an nhất cho các con trong quá trình điều trị.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Mỗi ca bệnh được chữa khỏi, mỗi cháu bé khỏe mạnh trở về nhà không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là niềm vui chung của tất cả chúng ta.

Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã cùng chung tay tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này. Mong rằng sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em, nhất là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị bệnh, sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền bỉ hơn nữa.

Qua chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy muốn nhắn với các cháu thiếu nhi một điều thật giản dị: “Hãy luôn vui, mạnh mẽ lên và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Hôm nay, các cô, các bác đến đây không chỉ để trao cho các cháu những món quà Trung thu, mà còn muốn trao cho các cháu một lời hẹn: trên hành trình lớn lên, các cháu sẽ luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của cộng đồng”.

Điểm nhấn tại chương trình vui Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026” là hoạt động giao lưu - “Hiện thực hóa ước mơ”. Ban Tổ chức đã gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những tâm sự, điều ước của các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trong số các cháu dự chương trình, Đỗ Tường Vy, sinh năm 2019, ở phường Nguyệt Viên, hiện đang điều trị tại khoa Tim mạch - Lồng ngực. Tường Vy bị bệnh viêm cơ tim phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương gần 2 tháng và bị cắt cụt một cánh tay trái do hoại tử. Sau khi điều trị nhiễm trùng ổn định cắt kháng sinh, Tường Vy được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Không chỉ vậy, hoàn cảnh gia đình của Tường Vy cũng hết sức khó khăn. Bố mẹ cháu đã ly hôn, hiện ba mẹ con ở với bà ngoại. Bà ngoại của cháu bị ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Do con bị bệnh dài ngày mẹ phải nghỉ làm để chăm con, nên công ty đã cắt hợp đồng lao động.

Tham dự hoạt động giao lưu - “Hiện thực hóa ước mơ”, Tường Vy ước mơ sau khi điều trị xong lại có đầy đủ 2 tay như lúc mới vào viện và sau này lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho các em nhỏ.

Cháu Hà Khắc Việt, sinh năm 2017, dân tộc Thái, ở thôn Mó 2, xã Phú Xuân cũng là bệnh nhi đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Sinh ra trong gia đình thuộc hộ cận nghèo, Việt lớn lên trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Việt mắc bệnh từ lúc 16 tháng tuổi, một tháng mất 7 đến 10 ngày đi bệnh viện, nên cháu không theo kịp các bạn đến lớp.

Cũng do con bị bệnh dài ngày, mẹ thường xuyên đưa Việt đi bệnh viện nên chỉ có bố là lao động chính trong nhà. Việt ước mơ mình được điều trị khỏe mạnh như các bạn để được đến trường gặp thầy cô, bạn bè. Ước mơ của Việt là có một mái ấm riêng cho cả gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao kinh phí điều trị và lắp cánh tay nhân tạo cho cháu Đỗ Tường Vy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Khăn quàng đỏ” tặng cháu Hà Khắc Việt và gia đình.

Tại hoạt động giao lưu, để ước mơ của các em nhỏ trở thành hiện thực, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã trao kinh phí điều trị và lắp cánh tay nhân tạo cho cháu Đỗ Tường Vy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao kinh phí 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” tặng cháu Hà Khắc Việt và gia đình.

Ngoài ra, những ước mơ khác của thiếu nhi tại chương trình giao lưu cũng đã được hiện thực hóa bởi tình yêu thương, sự sẻ chia, những tấm lòng cùng chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Bên cạnh những phần quà hỗ trợ, chương trình cũng đã trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, cùng lồng đèn Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026” không chỉ tạo một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa, mà còn góp phần cụ thể hóa sự quan tâm đến những em thiếu nhi đang phải chống chọi với bệnh tật, để các em được đón một mùa Trung thu trọn vẹn.

Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, góp phần tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục điều trị và hướng tới những ước mơ phía trước.

Ngay sau chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.