'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'- Lan tỏa yêu thương, tiếp sức ước mơ thiếu nhi

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cùng hơn 1.000 các cháu thiếu nhi.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Báo Cần Thơ

Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), kết nối với 16 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, mang đến cho các em thiếu nhi một không gian Trung thu vui tươi, ý nghĩa và đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

Đây là năm thứ 14 của hành trình “Trung thu cho em” và là năm thứ sáu chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được triển khai. Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội đối với trẻ em; mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời tiếp thêm niềm tin để các em học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao quà cho các cháu thiếu nhi tại chương trình.

Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm nay dành sự quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi cha mẹ, đặc biệt là các em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang được Hội đồng Đội Trung ương nhận bảo trợ.

Theo đó, từ ngày 14 đến 25/9, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đồng loạt trao tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường và tổ chức vui Trung thu cho các em. Điểm nhấn là nguồn lực Trung ương vận động được phân bổ tới đủ 34 tỉnh, thành phố, ưu tiên thiếu nhi tại 248 xã biên giới, gắn với Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Còn tại TP Cần Thơ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và lãnh đạo thành phố đã trao 2.000 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp cho các em.

Các đồng chí lãnh đạo trao quà và học bổng cho các em trong Đêm hội trăng rằm

Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), kết nối với 16 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố,

Mùa Trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi các tỉnh, thành phố, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn.